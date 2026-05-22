حرب إيران... واشنطن تأمل تحقيق تقدم في المفاوضات وعينها على اليورانيوم

تطورات المفاوضات بين طهران وواشنطن





عقوبات أمريكية جديدة



غارات إسرائيلية على جنوب لبنان



تتواصل التطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسط مؤشرات متباينة بين استمرار الاتصالات الدبلوماسية وتصاعد العمليات العسكرية والعقوبات.ذكرت وكالة “إيسنا” الإيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما يزال متواصلا، في إطار المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق بين الجانبين.من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك “بعض المؤشرات الجيدة” بشأن المحادثات مع إيران.كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جارية مع إيران، مضيفا: “سنرى ما ستؤول إليه الأمور، لكننا سنحصل على ما نريده بطريقة أو بأخرى”.وأكد ترمب أن واشنطن ستعمل على “الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب وتدميره”، مشددا على أنه “لا يمكن السماح ببقائه في إيران”.وفي سياق متصل، ألغى الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تصويتا كان مقررا بشأن مشروع قرار يهدف إلى الحد من صلاحيات ترمب في ما يتعلق بالحرب مع إيران.أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة أفراد قالت إنهم مسؤولون في حزب الله ومتعاونون معه.وشملت العقوبات نوابا في البرلمان اللبناني، إضافة إلى دبلوماسي إيراني ومسؤولين أمنيين لبنانيين.ميدانيا، قُتل أربعة أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت مركزا إسعافيا في بلدة حانويه جنوبي لبنان.كما شنّت القوات الإسرائيلية غارات على بلدات ياطر في قضاء بنت جبيل، وشوكين في قضاء النبطية، إلى جانب بلدة حانويه جنوب البلاد.