"النواب الأمريكي" يؤجل التصويت على قرار إنهاء حرب إيران

أرجأ مجلس النواب الأمريكي حتى جوان المقبل البت في قرار يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران، بعد رفض قادة الحزب الجمهوري التصويت.وعُقدت جلسة مقررة لمجلس النواب في 22 ماي، لكن الجمهوريين، لإدراكهم مسبقًا عدم امتلاكهم الأصوات الكافية لرفض القرار، قرروا عدم طرحه للمناقشة.وصرح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، رسميًا بأن التصويت أُجّل لإتاحة الفرصة للنواب الغائبين للتصويت. وامتنع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عن التعليق علنًا.وأشار بيان مشترك صادر عن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وعدد من الديمقراطيين الآخرين في المجلس، إلى أن الجمهوريين أظهروا "جبنًا" بإلغاء التصويت.ووفقًا لمصادر الوكالة، يعمل أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ على تأمين عدد كافٍ من الأصوات لرفض قرار آخر يحد من صلاحيات ترامب العسكرية.وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ، في محاولته الثامنة، قرارًا من هذا القبيل، يلزم دونالد ترامب بالتنسيق مع الكونغرس بشأن أي أعمال عسكرية. حظي مشروع القانون بدعم 50 سيناتورًا، بينما عارضه 47.المصدر: أسوشييتيد بريس