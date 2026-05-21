لأول مرة منذ 2019.. كريستيانو رونالدو يتوج بطلا مع النصر للدوري السعودي

بصناعة جواو فيليكس 🎯

ساديو ماني يسجل هدف التقدم للنصر



هكذا جاء الهدف الأول #النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/3SAOq4R3lR — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026

كومان يعزز تقدم النصر بتسديدة من خارج المنطقة



قصة هدف النصر الثاني كاملة #النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/BQoTumZsMM — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026

من ركلة جزاء

ضمك يعود ويقلّص الفارق



قصة الهدف كاملة #النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/Fi0X0JULhP — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026

من ركلة حرة

كريستيانو رونالدو يوسّع النتيجة لصالح النصر 🐐



قصة هدف النصر الثالث كاملة #النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/wkiQBok6VF — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026

وافتتح النصر التسجيل في الدقيقة 34 عبر ساديو ماني بعدما حول عرضية متقنة من جواو فيليكس برأسه إلى داخل الشباك.وأضاف كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعدما أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى ضمك.وقلص مورلاي سيلا الفارق لصالح ضمك في الدقيقة 58، بعدما سجل من ركلة جزاء.وحسم كريستيانو رونالدو المواجهة بإحرازه الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 63، إثر تسديدة مباشرة من ركلة حرة استقرت في شباك ضمك.وأطلق رونالدو رصاصة الرحمة على ضمك وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 80 بتسديدة رائعة.وبهذه النتيجة رفع فريق النصر رصيده إلى 86 نقطة في صدارة جدول الترتيب، لينفرد بالمركز الأول ويتوج رسمياً بلقب الدوري السعودي.ورغم فوز الهلال على الفيحاء في المباراة الأخرى إلا أن رصيده توقف عند 84 نقطة ليذهب اللقب إلى النصر بفارق نقطتين.