Babnet

لأول مرة منذ 2019.. كريستيانو رونالدو يتوج بطلا مع النصر للدوري السعودي

Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 22:07
      
توج فريق النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "الأول بارك".
وافتتح النصر التسجيل في الدقيقة 34 عبر ساديو ماني بعدما حول عرضية متقنة من جواو فيليكس برأسه إلى داخل الشباك.



وأضاف كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعدما أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى ضمك.



وقلص مورلاي سيلا الفارق لصالح ضمك في الدقيقة 58، بعدما سجل من ركلة جزاء.


وحسم كريستيانو رونالدو المواجهة بإحرازه الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 63، إثر تسديدة مباشرة من ركلة حرة استقرت في شباك ضمك.

وأطلق رونالدو رصاصة الرحمة على ضمك وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 80 بتسديدة رائعة.

وبهذه النتيجة رفع فريق النصر رصيده إلى 86 نقطة في صدارة جدول الترتيب، لينفرد بالمركز الأول ويتوج رسمياً بلقب الدوري السعودي.
ورغم فوز الهلال على الفيحاء في المباراة الأخرى إلا أن رصيده توقف عند 84 نقطة ليذهب اللقب إلى النصر بفارق نقطتين.





