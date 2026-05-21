الكويت.. حبس فتاة خليجية ووالدها 7 سنوات بتهمة انتحال الجنسية

قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس فتاة خليجية ووالدها لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما مليونا ونصف المليون دينار كويتي، وذلك لإدانتهما بانتحال صفة كويتي متوفى عبر التزوير.وكانت القضية قد بدأت تفاصيلها عام 1995 واستمرت حتى 2025، حيث تمكن المتهمان من التحلي بمزايا الجنسية الكويتية، شملت الحصول على رواتب، ومعاش تقاعدي، ومنزل حكومي، وذلك بعد تزويرهما وثائق رسمية لنسب نفسيهما إلى شخص كويتي متوفى.