"أكسيوس": ترامب على حافة تلقي توبيخ من الكونغرس بشأن الحرب على إيران

كشف موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات على حافة تلقي توبيخ من الكونغرس بشأن الحرب على إيران.وذكر الموقع الأمريكي أن الديمقراطيين في مجلس النواب أصبحوا على بعد خطوة واحدة من الحصول على تصويت ناجح لقانون صلاحيات الحرب في إيران. ويخطط آخر المتمسكين بموقفهم من الديمقراطيين لتغيير رأيه، بينما يقول جمهوري واحد على الأقل إنه قد يحذو حذوه.وفي الوقت نفسه، يواجه ترامب خلافات داخلية متصاعدة مع أعضاء حزبه الجمهوري، الذين بدأوا جولة انتقامية خاصة بهم ردا على تدخله في انتخاباتهم التمهيدية. فبينما كان ترامب ناجحا سياسيا هذا الأسبوع في اختيار الفائزين وتسوية حساباته، يتحول المسار التشريعي إلى كارثة بالنسبة له.ففي تفاصيل الخلاف، يتعرض صندوق "مكافحة التسليح" الذي أنشأه ترامب لانتقادات حادة، حيث وضع الجمهوريون في كلا المجلسين الرئيس في حالة من الإدراك بأن ما يقرب من 1.8 مليار دولار المخصصة لهذا الصندوق ستخضع للتدقيق التشريعي. وأثيرت أسئلة حول مصدر الأموال ومن يمكن الدفع له، وذلك خلال غداء مغلق لمجلس الشيوخ الجمهوري يوم الأربعاء.ويصف الجمهوريون هذا الصندوق بأنه "kryptonite"بالنسبة لهم، وهو ما دفعهم للبحث عن طرق لتقييده أو تنظيمه. ويقول السيناتور مايك راوندز إن التعديلات المحتملة والاستفسارات ستأتي من الجانب الجمهوري وليس من الديمقراطيين.من جهته، وصف السيناتور المنتهية ولايته بيل كاسيدي الصندوق بأنه "صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار للرئيس وحلفائه لدفع أجور من يشاؤون دون سابقة قانونية أو مساءلة". وفي مجلس النواب، يقول النائب برايان فيتزباتريك إنه "سيحاول قتل" الصندوق، بينما يقول النائب كيفن كيلي إنه "من المرجح" أن يوقع على عريضة لفرض تصويت لتقييد الصندوق.واستخف رئيس مجلس النواب مايك جونسون بمخاوف التوافق الحزبي، قائلا للصحفيين إنه لا ينبغي لأعضاء الكونغرس أن "يحاولوا شق طريقهم الخاص والقيام بشيء مدمر"، مضيفاً: "عليك أحياناً أن تتخلى عن تفضيلاتك الشخصية، لأنك في هيئة تداولية".لكن أعضاء حزبه يردون عليه، حيث يقول النائب المتقاعد دون باكون لموقع "أكسيوس": "عقلية الرجل الذي يقول نعم ليست جيدة للرئيس، ولا لحزبنا، ولا للكونغرس". ويؤكد النائب فيتزباتريك، الذي كان هدفا لانتقادات ترامب بسبب عدم توافقه معه، أنه لا يقلق من قيام الرئيس بإيجاد منافس له في الانتخابات التمهيدية.وفي ما يتعلق بالخطوات التالية، من المتوقع أن يصدر قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، نص حزمة تمويل بقيمة حوالي 70 مليار دولار لتمويل وكالة الهجرة والجمارك وحرس الحدود للسنوات الثلاث والنصف القادمة، مع تركيز على مشروع قانون "ضيق للغاية".ويستعد الديمقراطيون لتقديم تعديلات تهدف إلى فرض قيود على أموال "مكافحة التسليح"، التي يسمونها "صندوق الأموال السرية"، ومن المتوقع أن تبدأ جلسة التصويت الماراثونية (vote-a-rama) يوم الخميس.المصدر: "أكسيوس"