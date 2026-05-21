وزارة التربية تفتح مناظرة لانتداب 26 أخصائيا نفسانيا

أعلنت وزارة التربية، وفق قرار صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 20 ماي 2026، عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 26 أخصائيا نفسانيا ضمن سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية ، على أن يكون آخر أجل لقبول الترشحات يوم 3 أوت 2026.ومن المقرر أن يُجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 أوت 2026، على أن يشمل اختبار علم النفس المحور الأول من برنامج المناظرة والمتعلق بعلم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي.ودعت الوزارة المترشحين إلى إيداع ملفاتهم بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية أو إرسالها عبر رسالة مضمونة الوصول.