قضية مارادونا تعود إلى الواجهة.. محاكمة جديدة تهز الأرجنتين

Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 09:57
      
انطلقت في الأرجنتين اليوم الثلاثاء محاكمة جديدة تتعلق بالطاقم الطبي الخاص بالأسطورة الراحل ديغيو مارادونا، وذلك في قضية تتهمهم بالتسبب في وفاته عبر الإهمال الطبي والقتل غير العمد.

وتنظر المحكمة في مسؤولية عدد من الأطباء والممرضين الذين أشرفوا على متابعة الحالة الصحية لمارادونا خلال أيامه الأخيرة، وسط اتهامات بوجود تقصير في الرعاية الطبية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذه في الوقت المناسب.


وتعود وقائع القضية إلى وفاة مارادونا في نوفمبر 2020، حين وجد متوفى في منزله عن عمر 60 عاما، بعد خضوعه لعملية جراحية في الرأس، ما أثار حينها صدمة واسعة في الأوساط الرياضية العالمية، وفتح الباب أمام تحقيقات موسعة حول ظروف رعايته الصحية، ويواجه الطاقم الطبي المعالج تهما تتعلق بالإهمال المؤدي للوفاة، والتي قد تصل عقوبتها إلى 25 عاما من السجن في حال الإدانة بتهمة "القتل العمد المحتمل".


ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام إعلامي كبير في الأرجنتين والعالم، نظرا للقيمة الرمزية والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها مارادونا كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.
الثلاثاء 14 أفريل 2026 | 26 شوال 1447
