ستارمر ينتقد تهديدات ترامب للشعب الإيراني

وقال ستارمر أمام البرلمان البريطاني، يوم الاثنين: "أما بخصوص التصريحات عن محو الحضارة، فهذا كان غير صحيح. والتهديدات للسكان المدنيين في إيران أمر غير صحيح. ويجب أن يتذكروا أن الحديث يدور حول السكان المدنيين".وتابع: "أنا لن استخدم أبدا مثل هذه العبارات والكلمات".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بـ "محو الحضارة الإيرانية" إن لم تفتح إيران مضيق هرمز، وذلك قبل انطلاق المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في باكستان الأسبوع الماضي.وفي أعقاب تهديداته، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين من أجل إجراء مفاوضات مع الجانب الإيراني، وهي تستمر حاليا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.