كارلوس كيروش يقودغانا في كاس العالم 2026

أعلن الاتحاد الغاني لكرة ​القدم اليوم الاثنين تعاقده ‌مع البرتغالي كارلوس ‌كيروش لتدريب ‌المنتخب الأول في كأس العالم 2026.
وانفصل كيروش عن تدريب ⁠عمان الشهر الماضي. وفشل في قيادة المنتخب لبلوغ النهائيات المقامة ​في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عقب الخسارة في ⁠الملحق الآسيوي.
وقررت غانا الانفصال عن المدرب أوتو أدو، ⁠قبل 72 يوما على انطلاق كأس العالم، بعد الخسارة من النمسا وألمانيا وديا في مارس .

وقال الاتحاد الغاني في بيان "يعلن المجلس التنفيذي للاتحاد، بالتعاون مع جميع ​أصحاب المصلحة الرئيسيين، تعيين كارلوس كيروش مدربا للمنتخب الأول".
وسيشارك مدرب ريال مدريد ‌السابق (73 عاما) للمرة الخامسة على التوالي في كأس العالم، بعدما قاد ⁠البرتغال في نسخة عام 2010 وإيران في أعوام 2014 و2018 و2022.
وسبق لكيروش، المولود في موزامبيق، خوض تجارب مع مصر وكولومبيا والسعودية وجنوب أفريقيا، إلى جانب قيادة البرتغال في مطلع التسعينات، بعد ‌تدريب منتخبات الناشئين ⁠البرتغالية. كما سبق له العمل في منصب المدرب المساعد لسير أليكس فيرغسون ‌في مانشستر يونايتد.

وتلعب غانا إلى جانب كرواتيا وإنقلترا وبنما في المجموعة 12 ‌في كأس ⁠العالم التي ستنطلق في 11 جوان.
