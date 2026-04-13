"ذا أتلانتيك" تكشف عن موعد محتمل لانعقاد الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية

كشف الصحفي أراش عزيزي من صحيفة "ذا أتلانتيك" نقلا عن مصادر، موعد انعقاد الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين ممثلين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد.وكتب عزيزي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "ستُعقد الجولة القادمة من المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد يوم الخميس".وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال ترامب إن واشنطن ستبدأ على الفور محاصرة مضيق هرمز، مؤكدا أن البحرية الأمريكية ستبدأ عملية حصار جميع السفن التي تحاول دخول المضيق أو مغادرته، وستعترض في المياه الدولية أي سفينة دفعت رسوما لإيران.وأضاف، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن القوات البحرية الأمريكية ستباشر أيضا تدمير الألغام التي زرعتها إيران في مضيق هرمز، مهددا بأن "أي إطلاق نار على القوات الأمريكية خلال عمليات إزالة الألغام سيُقابل برد فوري".وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد، بعد حوالي 21 ساعة من النقاشات المكثفة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.وأكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن "لن تتنازل عن خطوطها الحمراء" وأن "الكرة الآن في ملعب طهران".بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده خاضت المفاوضات مع الأمريكيين في إسلام آباد بحسن النية وملء الإرادة، مبينا أن الثقة معدومة تجاههم بسبب تجارب الحربين السابقتين.بدوره، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن حول عدد من القضايا، دون تحقيق الاتفاق.