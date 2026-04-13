Babnet   Latest update 08:40 Tunis

مقر خاتم الأنبياء: أمن موانئ الخليج "الفارسي" وبحر عمان "إما للجميع أو لا أحد"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b167edde0269.05552262_jplgionefmhkq.jpg>
Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 08:24
      
أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أن القوات المسلحة الإيرانية تعتبر الدفاع عن الحقوق القانونية للبلاد واجبا طبيعيا وقانونيا.

وأضاف أن القوات المسلحة ستواصل تأمين الأمن في المياه الإقليمية الإيرانية بحزم، وأن "القوارب التابعة للعدو لا يحق لها ولن تعبر مضيق هرمز"، بينما يُسمح للسفن الأخرى بعبور المضيق مع الالتزام بضوابط القوات المسلحة الإيرانية.


كما أعلن أن إيران ستفرض بعد انتهاء الحرب آلية دائمة وحازمة للسيطرة على مضيق هرمز، بسبب استمرار تهديدات العدو للأمن الوطني.


واعتبر أن فرض واشنطن قيودا على حركة الملاحة البحرية في المياه الدولية إجراء غير قانوني وقرصنة بحرية.

وختم بالقول: "أمن موانئ الخليج "الفارسي" وبحر عمان إما للجميع أو لا لأحد"، محذرا من أنه إذا تم تهديد أمن الموانئ الإيرانية، فلن يكون أي ميناء في الخليج وبحر عمان آمنا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327346

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 أفريل 2026 | 25 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:25
18:54
15:59
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet24°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
19°-12
18°-13
20°-12
21°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>