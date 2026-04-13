مدير سابق للـCIA يدعو لعزل ترامب ويشكك في أهليته للمنصب
دعا المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أنه “غير مؤهل لتولي المنصب”، وموجهاً له انتقادات حادة على خلفية تصريحاته الأخيرة.
وقال برينان إن التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي، الذي يتيح عزل الرئيس في حال عدم قدرته على أداء مهامه، “كُتب خصيصاً لدونالد ترامب”، مشيراً إلى أن سلوك الأخير وتصريحاته تمثل خطراً على الاستقرار.
وجاءت تصريحات المسؤول السابق على خلفية تهديدات أطلقها ترامب بشأن إيران، حيث حذّر من “تدمير الحضارة الإيرانية”، وهو ما اعتبره برينان تصعيداً خطيراً قد يهدد حياة الكثيرين.
وأضاف أن استمرار ترامب في منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة، في ظل امتلاكه الترسانة النووية الأميركية، يمثل “عبئاً لا يمكن تحمله”.
في السياق ذاته، أفادت تقارير بأن أكثر من 70 نائباً ديمقراطياً في الكونغرس دعوا إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين، في ظل تصاعد الجدل حول خطاب ترامب.
وينص هذا التعديل، المعتمد منذ عام 1967، على إمكانية عزل الرئيس بقرار من نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة إذا ثبت عدم قدرته على أداء مهامه.
ورغم تصاعد الدعوات، تبقى إمكانية تطبيق هذا الإجراء ضعيفة، في ظل الدعم الذي يحظى به ترامب من نائبه جي دي فانس وأعضاء إدارته.
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متزايد بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد تعثر المفاوضات الأخيرة، وسط مخاوف من عودة التصعيد العسكري في المنطقة.
