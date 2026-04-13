مدير سابق للـCIA يدعو لعزل ترامب ويشكك في أهليته للمنصب

دعا المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أنه، وموجهاً له انتقادات حادة على خلفية تصريحاته الأخيرة.وقال برينان إن، الذي يتيح عزل الرئيس في حال عدم قدرته على أداء مهامه، “كُتب خصيصاً لدونالد ترامب”، مشيراً إلى أن سلوك الأخير وتصريحاته تمثلوجاءت تصريحات المسؤول السابق على خلفية تهديدات أطلقها ترامب بشأن، حيث حذّر من “تدمير الحضارة الإيرانية”، وهو ما اعتبره برينانقد يهدد حياة الكثيرين.وأضاف أن استمرار ترامب في منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة، في ظل امتلاكه، يمثل “عبئاً لا يمكن تحمله”.في السياق ذاته، أفادت تقارير بأن أكثر منفي الكونغرس دعوا إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين، في ظل تصاعد الجدل حول خطاب ترامب.وينص هذا التعديل، المعتمد منذ عام 1967، على إمكانية عزل الرئيس بقرار منإذا ثبت عدم قدرته على أداء مهامه.ورغم تصاعد الدعوات، تبقى إمكانية تطبيق هذا الإجراء، في ظل الدعم الذي يحظى به ترامب من نائبه جي دي فانس وأعضاء إدارته.وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متزايد بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد تعثر المفاوضات الأخيرة، وسط مخاوف منفي المنطقة.