Babnet   Latest update 08:40 Tunis

مدير سابق للـCIA يدعو لعزل ترامب ويشكك في أهليته للمنصب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69dc99ded8a231.77509481_kmeolgfqpjhin.jpg>
Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 08:20
      
دعا المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أنه “غير مؤهل لتولي المنصب”، وموجهاً له انتقادات حادة على خلفية تصريحاته الأخيرة.

وقال برينان إن التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي، الذي يتيح عزل الرئيس في حال عدم قدرته على أداء مهامه، “كُتب خصيصاً لدونالد ترامب”، مشيراً إلى أن سلوك الأخير وتصريحاته تمثل خطراً على الاستقرار.



وجاءت تصريحات المسؤول السابق على خلفية تهديدات أطلقها ترامب بشأن إيران، حيث حذّر من “تدمير الحضارة الإيرانية”، وهو ما اعتبره برينان تصعيداً خطيراً قد يهدد حياة الكثيرين.


وأضاف أن استمرار ترامب في منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة، في ظل امتلاكه الترسانة النووية الأميركية، يمثل “عبئاً لا يمكن تحمله”.



في السياق ذاته، أفادت تقارير بأن أكثر من 70 نائباً ديمقراطياً في الكونغرس دعوا إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين، في ظل تصاعد الجدل حول خطاب ترامب.

وينص هذا التعديل، المعتمد منذ عام 1967، على إمكانية عزل الرئيس بقرار من نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة إذا ثبت عدم قدرته على أداء مهامه.


ورغم تصاعد الدعوات، تبقى إمكانية تطبيق هذا الإجراء ضعيفة، في ظل الدعم الذي يحظى به ترامب من نائبه جي دي فانس وأعضاء إدارته.


وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متزايد بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد تعثر المفاوضات الأخيرة، وسط مخاوف من عودة التصعيد العسكري في المنطقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327345

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 أفريل 2026 | 25 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:25
18:54
15:59
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet24°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
19°-12
18°-13
20°-12
21°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>