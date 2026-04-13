مصدر لـ"تسنيم": إذا تحرك ترامب ضد مضيق هرمز سيفقد السيطرة على باب المندب أيضاً

Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 06:02
      
أكد مصدر مطلع لوكالة تسنيم أن أي خطأ في حسابات ترامب قد يضع تدفق الطاقة والتجارة العالمية في مواجهة تحديات مصيرية.
وعقب التصريحات الأخيرة لترامب بشأن فرض حصار بحري على إيران وتقييد حركة السفن في مضيق هرمز، قال مصدر مطلع لوكالة تسنيم الدولية للأنباء إن هذا النوع من تهديدات ترامب لم يعد له أي أثر أو مصداقية؛ فلو كانت هذه التهديدات مجدية، لما سعى ترامب يائساً لطلب وقف إطلاق النار وسط المعارك.


وأكد المصدر أن مثل هذه المواقف لا تساهم في حل القضايا، بل على ترامب أن يخشى من أن تؤدي هذه الحماقات والتمادي في التهديدات إلى فقدان السيطرة على باب المندب أيضاً، مما سيضع عملية نقل الطاقة والتجارة العالمية في تلك المنطقة أمام تحديات أكبر وأكثر كلفة.
  • Radio Diwan
