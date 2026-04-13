مستشار المرشد: الولايات المتحدة محكومة بالفشل في فرض حصار بحري على إيران

Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 06:07
      
حذر مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي من أن أي محاولة أمريكية لفرض حصار بحري على إيران محكوم عليها بالفشل، كما فشلت واشنطن في محاولة فتح مضيق هرمز.

وأكد رضائي أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك أوراق قوة كبيرة لم تستخدم بعد، ولن تسمح لأمريكا بفرض أي حصار، مشددا على أن "إيران ليست مكانًا يمكن محاصرته بتغريدة أو خطط وهمية".

من جانبه، قال قائد القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، شهرام إيراني، إن القوات البحرية ترصد جميع تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة وتبقيها تحت المراقبة.


ووصف التهديدات الأمريكية بفرض حصار بحري، بعد الهزيمة المخزية لجيشها في الحرب المفروضة الثالثة، بأنها "تهديدات سخيفة ومثيرة للضحك".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي فرض حصار بحري على موانئ إيران، بالتزامن مع دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربات محدودة لكسر الجمود بعد فشل مفاوضات واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
الاثنين 13 أفريل 2026 | 25 شوال 1447
