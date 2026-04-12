الترجي الرياضي ينهزم امام صانداونز في رادس 0-1

انهزم الترجي الرياضي التونسي امام ماميلودي صانداونز 0-1 مساء اليوم الاحد برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.وسجل رايان ليون هدف تفوق الفريق المنافس في الدقيقة 52.وشهدت المباراة اقصاء لاعب صانداونز قرانت كيكانا في الدقيقة 85.وهذا الفوز هو الثالث لفريق صانداونز خلال 11 مقابلة جمعت بين الفريقين منذ سنة 2000 مقابل اربعة انتصارات للترجي الرياضي فيما انتهت اربع مقابلات بالتعادل.وتعد هذه الهزيمة هي الاولى لفريق الاحمر والاصفر على ملعب رادس في رابطة ابطال افريقيا منذ ماي 2023.ولئن اصبحت مهمة ممثل كرة القدم التونسية صعبة في سبيل مواصلة المشوار نحو الظفر باللقب الخامس في سجله فانها ليست مستحيلة بالنظر الى خبرة الفريق بمثل هذه المناسبات ولعل خير ديل على ذلك الفوز الذي حققه الترجي الرياضي على هذا المنافس في اياب نصف نهائي نسخة 2023-2024 بفضل هدف رائد بوشنيبة.وتقام مباراة الاياب السبت القادم في بريتوريا.