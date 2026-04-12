Babnet   Latest update 23:10 Tunis

الترجي الرياضي ينهزم امام صانداونز في رادس 0-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69dc0c4c303254.12526652_gqhoejimlnfkp.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 22:18 قراءة: 0 د, 43 ث
      
انهزم الترجي الرياضي التونسي امام ماميلودي صانداونز 0-1 مساء اليوم الاحد برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.
وسجل رايان ليون هدف تفوق الفريق المنافس في الدقيقة 52.
وشهدت المباراة اقصاء لاعب صانداونز قرانت كيكانا في الدقيقة 85.

وهذا الفوز هو الثالث لفريق صانداونز خلال 11 مقابلة جمعت بين الفريقين منذ سنة 2000 مقابل اربعة انتصارات للترجي الرياضي فيما انتهت اربع مقابلات بالتعادل.

وتعد هذه الهزيمة هي الاولى لفريق الاحمر والاصفر على ملعب رادس في رابطة ابطال افريقيا منذ ماي 2023.


ولئن اصبحت مهمة ممثل كرة القدم التونسية صعبة في سبيل مواصلة المشوار نحو الظفر باللقب الخامس في سجله فانها ليست مستحيلة بالنظر الى خبرة الفريق بمثل هذه المناسبات ولعل خير ديل على ذلك الفوز الذي حققه الترجي الرياضي على هذا المنافس في اياب نصف نهائي نسخة 2023-2024 بفضل هدف رائد بوشنيبة.
وتقام مباراة الاياب السبت القادم في بريتوريا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327337

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أفريل 2026 | 24 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:23
18:53
15:59
12:27
05:50
04:19
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet24°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
24°-14
20°-12
19°-13
21°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>