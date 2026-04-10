ترامب يتحدث عن “أقوى إعادة ضبط في العالم” قبيل محادثات أمريكية إيرانية في إسلام آباد

ترقب لنتائج المحادثات



موقف إيراني مشروط



خلفية: هدنة مؤقتة ومفاوضات مرتقبة



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ما وصفه بـ، وذلك قبيل انطلاق محادثات مرتقبة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد.وكتب ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”:، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الخطوة.ويأتي هذا التصريح في وقت أعرب فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تطلعه لانطلاق المحادثات مع الجانب الإيراني، معربًا عن أمله في أن تسفر عنوأكد فانس، قبيل مغادرته إلى باكستان، أن الولايات المتحدة مستعدةإلى إيران، في حال أظهرت طهرانمن جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن إجراء محادثات لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة يبقى مرتبطًا بـوكان ترامب قد أعلن في وقت سابق التوصل إلىبوساطة باكستانية، في خطوة قد تمهّد لإنهاء نزاع استمر ستة أسابيع وخلف آلاف القتلى، كما أثّر على استقرار المنطقة وإمدادات الطاقة عالميًا.وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني موافقة الولايات المتحدة على، على أن تنطلق المفاوضات بين الطرفين في إسلام آباد.