ترامب يتحدث عن “أقوى إعادة ضبط في العالم” قبيل محادثات أمريكية إيرانية في إسلام آباد
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ما وصفه بـ“أقوى عملية إعادة ضبط في العالم”، وذلك قبيل انطلاق محادثات مرتقبة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد.
وكتب ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “أقوى عملية إعادة ضبط في العالم!!!”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الخطوة.
ترقب لنتائج المحادثاتويأتي هذا التصريح في وقت أعرب فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تطلعه لانطلاق المحادثات مع الجانب الإيراني، معربًا عن أمله في أن تسفر عن نتائج إيجابية.
وأكد فانس، قبيل مغادرته إلى باكستان، أن الولايات المتحدة مستعدة “لمد اليد” إلى إيران، في حال أظهرت طهران نهجًا تفاوضيًا قائمًا على حسن النية.
موقف إيراني مشروطمن جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن إجراء محادثات لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة يبقى مرتبطًا بـالالتزام بتعهدات الهدنة على جميع الجبهات.
خلفية: هدنة مؤقتة ومفاوضات مرتقبةوكان ترامب قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تمهّد لإنهاء نزاع استمر ستة أسابيع وخلف آلاف القتلى، كما أثّر على استقرار المنطقة وإمدادات الطاقة عالميًا.
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني موافقة الولايات المتحدة على الخطة الإيرانية المكونة من عشر نقاط، على أن تنطلق المفاوضات بين الطرفين في إسلام آباد.
