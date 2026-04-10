قاليباف: وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية شرطان أساسيان لانطلاق المحادثات

Publié le Vendredi 10 Avril 2026 - 17:21
      
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة شرطان أساسيان يجب أن يتما قبل انطلاق المحادثات مع الجانب الأمريكي .

وشدد قاليباف على أن هذين الإجراءين يمثلان شرطا مسبقا، معتبرا أن المضي في المفاوضات دون تنفيذهما "غير معقول" في ظل ما وصفه بالخروقات الواضحة للاتفاق.


وفي منشور سابق عبر منصة "إكس" أكد قاليباف أن لبنان يعد "جزءا لا يتجزأ" من اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، محذرا من أن أي انتهاك سيقابل بـ"ردود قوية".



وأشار إلى أن رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي قادت بلاده وساطة بين طهران وواشنطن، أكد بشكل علني شمول لبنان ضمن الاتفاق، بما لا يترك مجالا للتراجع عن هذا الالتزام.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد يرافق هدنة الأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، والتي أسفرت وفق وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط أكثر من 254 قتيلا وإصابة أكثر من ألف شخص خلال يوم واحد.

وفي السياق ذاته نقلت وسائل إعلام عن قاليباف قوله إن ثلاثة بنود من أصل عشرة في المقترح الإيراني تم خرقها بشكل واضح، ما يضع مستقبل المفاوضات أمام تحديات جدية في حال استمرار هذه الانتهاكات.
الجمعة 10 أفريل 2026 | 22 شوال 1447
