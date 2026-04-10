قاليباف: وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية شرطان أساسيان لانطلاق المحادثات

Two of the measures mutually agreed upon between the parties have yet to be implemented: a ceasefire in Lebanon and the release of Iran’s blocked assets prior to the commencement of negotiations.



These two matters must be fulfilled before negotiations begin. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة شرطان أساسيان يجب أن يتما قبل انطلاق المحادثات مع الجانب الأمريكي .وشدد قاليباف على أن هذين الإجراءين يمثلان شرطا مسبقا، معتبرا أن المضي في المفاوضات دون تنفيذهما "غير معقول" في ظل ما وصفه بالخروقات الواضحة للاتفاق.وفي منشور سابق عبر منصة "إكس" أكد قاليباف أن لبنان يعد "جزءا لا يتجزأ" من اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، محذرا من أن أي انتهاك سيقابل بـ"ردود قوية".وأشار إلى أن رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي قادت بلاده وساطة بين طهران وواشنطن، أكد بشكل علني شمول لبنان ضمن الاتفاق، بما لا يترك مجالا للتراجع عن هذا الالتزام.ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد يرافق هدنة الأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، والتي أسفرت وفق وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط أكثر من 254 قتيلا وإصابة أكثر من ألف شخص خلال يوم واحد.وفي السياق ذاته نقلت وسائل إعلام عن قاليباف قوله إن ثلاثة بنود من أصل عشرة في المقترح الإيراني تم خرقها بشكل واضح، ما يضع مستقبل المفاوضات أمام تحديات جدية في حال استمرار هذه الانتهاكات.