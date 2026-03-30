الحرب على إيران.. غارات على منشآت إيرانية حيوية وترمب يتحدث عن خياراته العسكرية

Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 06:07
      
في اليوم الـ31 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت وحدة لإنتاج البتروكيميائيات في تبريز شمال غربي البلاد، ومطار مهر آباد غربي طهران، وفرعا للبنك الوطني، ومصنعا للورق المقوَّى جنوبي العاصمة.

وفي إسرائيل، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيّرتين أُطلقتا من اليمن باتجاه إيلات جنوبا خلال ساعة واحدة، وسط دويّ أصوات انفجارات.


وفي لبنان، أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ والمسيّرات مستوطنات إسرائيلية وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدات جنوبي لبنان، قائلا إنه هاجم جنودا إسرائيليين في محيط مدرسة بلدة دير سريان جنوبي البلاد.


سياسيا، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة ربما تستولي على جزيرة خارك الإيرانية، قائلا إنه لا يعتقد أن لدى إيران قدرة على الدفاع، ومشددا أيضا على أن خياره المفضل هو "الاستيلاء على النفط الإيراني"، وذلك في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز.
