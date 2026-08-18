الكراس المدرسي المدعّم متوفر تدريجياً والأسعار دون تغيير

التزويد يتحسن تدريجياً



الأسعار لم تتغير



10 إلى 11 مليون دينار سنوياً للدعم



مراقبة للتوزيع والأسعار



شرعت مصانع الكراس المدرسي فيللموسم الدراسي 2026-2027 في السوق، على أن تتواصل عملية التزويد تدريجياً خلال الفترة المقبلة، في وقت حافظت فيه أسعار الكراسات المدعّمة على مستوياتها دون تغيير.وقال نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسيفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن إنتاج الكراس المدعّم للموسم الدراسي الجديد يتراوح بينمن مختلف الأنواع، ويتركز أساساً على الكراسات المرقمة 24 و48 و72، بينما تبقى كراسات 12 محدودة الكمية.وأوضح أن المصانع انطلقت فعلياً في الإنتاج وطرح الكميات في السوق، بعد شروع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، منذ بداية أوت، في تزويد المصانع بالورق، إثر استكمال إنتاج ورق الكتاب المدرسي خلال شهر جويلية.وأشار المولهي إلى أن، مع رفع المصانع للكميات التي تضخها يومياً في السوق، وهو ما قد يجعل توفر الكراس المدعّم لدى المكتبات متفاوتاً من يوم إلى آخر، قبل أن تتوسع عملية التزويد.ودعا الأولياء إلى عدم الانتظار إلى بداية السنة الدراسية لاقتناء الكراس المدعّم، مذكراً بأن جزءاً من مخزون الموسم الماضي ظل متوفراً لدى تجار الجملة إلى غاية شهر جويلية، وقدرت الكميات المتبقية آنذاك بما بينفي المقابل، أكد توفربمختلف أصنافه وأحجامه، باعتبار أن المصانع تواصل إنتاجه بشكل عادي.وأكد نائب رئيس الغرفة أن، موضحاً أن تحديدها من مشمولات وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في حين تلتزم المصانع باحترام الأسعار المحددة وطباعتها على أغلفة الكراسات.وتبلغ الأسعار الموجهة للمستهلك:للكراس رقم 24.للكراس رقم 48.للكراس رقم 72.وفي ما يتعلق بكلفة الدعم، أوضح المولهي أن الدولة تتحمل الفارق بين كلفة إنتاج الكراس وسعر بيعه المدعّم، وتقدر قيمة الدعم السنوي بنحووبلغت قيمة الدعم خلال السنة الماضية نحو، خاصة بعد ضخ وزارة التجارة ألف طن إضافية من الورق في السوق.وأكد المولهي حرص منظومة التوزيع والمراقبة على ضمان وصول الكراس المدعّم إلى مستحقيه، موضحاً أن المصانع تبيع الكراس المدعّم، الذين يتولون بدورهم تزويد المكتبات.كما تراقب وزارة التجارة عمليات التصنيع والتوزيع، وتتلقى يومياً قوائم المبيعات التي تتضمن أنواع الكراسات المرقمة وأسماء وعناوين تجار الجملة.وتشمل الرقابة كذلك نشاط تجار الجملة من خلال فواتير البيع للمكتبات، إلى جانب متابعة نشاط المكتبات، مع التأكيد على أن الكراس المدعّم، باعتبار أن عبارة «كراس مرقم ومدعم» وسعره مطبوعان وجوباً على الغلاف.