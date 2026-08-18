هايدن بانيتيير.. التشريح يستبعد الإصابات والسبب الحقيقي للوفاة لم يُحسم بعد

كشف التشريح الأولي لجثة النجمة الأمريكية، البالغة من العمر 36 عاماً، عن عدم وجود إصابات جسدية يبدو أنها ساهمت في وفاتها، في وقت لا تزال فيه أسباب الوفاة وطريقتها قيد التحقيق.وكانت الممثلة، المعروفة بأدوارها في مسلسلي، قد توفيت الأحد الماضي داخل منزل مستأجر في ولاية كارولاينا الجنوبية، بعد العثور عليها فاقدة للوعي إثر اتصال بالطوارئ على الرقم 911 عند الساعة 1:51 ظهراً. ورغم محاولات الإنعاش التي أجراها المسعفون، أُعلن عن وفاتها رسمياً عند الساعة 2:32 ظهراً.وأفاد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة غرينفيل، في تصريح لموقع، بأن الفحص لم يكشف عن علامات تشير إلى تعرض بانيتيير لصدمة جسدية، مشيراً إلى أن تحديد سبب الوفاة وطريقتها يتطلب مزيداً من الفحوص والتحقيقات.وفي تسجيل صوتي لاتصال الطوارئ حصل عليه الموقع، أشارت السلطات إلى وجود حديث عن، كما عُثر في مكان الوفاة على عقارالمستخدم لعكس تأثير الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية، دون أن يعني ذلك تأكيد استخدامه من قبل بانيتيير.من جهته، نعى والدهاابنته بكلمات مؤثرة، واصفاً إياها بأنها «نور لا يصدق وقوة طبيعية»، مطالباً باحترام خصوصية العائلة خلال هذه الفترة الصعبة.وكانت بانيتيير قد تحدثت علناً في السابق عن معاناتها مع، في سياق معاناتها النفسية بعد الولادة. كما فقدت شقيقها الأصغر قبل ثلاث سنوات إثر حالة قلبية لم تكن مشخصة.وعلى الصعيد الشخصي، عاشت بانيتيير علاقة مضطربة مع صديقها، الذي سبق أن صدر بحقه حكم في قضية عنف منزلي، وكان قد سافر معها إلى كارولاينا الجنوبية قبل وفاتها بيوم واحد.وتركت بانيتيير ابنة وحيدة تبلغ من العمر 11 عاماً من خطيبها السابق، الملاكم الأوكراني. وكانت الابنة قد انتقلت إلى أوكرانيا منذ سنوات، بعد أن تخلت بانيتيير عن حضانتها عام 2018، في ظل معاناتها الصحية والنفسية.ولا تزال السلطات تواصل تحقيقاتها لتحديد، في انتظار استكمال الفحوص الطبية والشرعية.