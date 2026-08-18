إنطلاق الأشغال الفنية لإرساء المنظومة الإلكترونية للمنشأ بالتعاون بين الديوانة التونسية ونظيرتها الكورية الجنوبية

إنطلقت، أمس الإثنين، تحت إشراف المدير العام للديوانة التونسية محمد الهادي سافر، الأشغال المتعلقة بالشروع في تنفيذ الجوانب الفنية للمنظومة الإلكترونية للمنشأ، وذلك في إطار أنشطة التعاون الفني بين الديوانة التونسية ونظيرتها الكورية الجنوبية ودفع مسار رقمنة الإجراءات الديوانية.ويهدف هذا المشروع، الممول من الجانب الكوري، إلى دعم الشفافية في المعاملات الإدارية ولاسيما مع المتعاملين الإقتصاديين وخاصة في مجال خلاص الأداءات والمعاليم الديوانية الملائمة في خصوص إتفاقيات المنشأ.كما ستمكن هذه المنظومة الإلكترونية، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن الديوانة التونسية، المتعاملين الإقتصاديين والديوانة التونسية من التصرف الإلكتروني في قواعد المنشأ في علاقتها باتفاقيات التجارة الحرة المبرمة، مما سيساهم في التطبيق السليم لهذه الإتفاقيات.ويعد هذا اللقاء التونسي الكوري الثاني من نوعه في المجال الديواني، بعد لقاء أول إنتظم خلال شهر أفريل 2026 خصص لتشخيص المراحل الفنية اللازمة لإعداد المنظومة الإلكترونية في مادة المنشأ.ومن المنتظر أن تتواصل فعاليات اللقاء الحالي إلى غاية 18 سبتمبر 2026، لإستكمال مرحلة إعداد الجوانب الفنية لإرساء هذه المنظومة الإلكترونية.