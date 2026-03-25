قرقاش: الإمارات لا تحتاج إلى العدة والعدد بقدر ما تحتاج إلى وضوح المواقف

الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود، وهي لا تحتاج إلى العدة والعديد بقدر ما تحتاج إلى وضوح المواقف ومعرفة من يُعتمد… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 25, 2026

وقال قرقاش عبر حسابه على موقع "إكس" إنه "منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم، تواصلت الدول الشقيقة والصديقة، حيث تباينت المواقف بين من عرض دعما صادقا يقدّر ويشكر عليه، ومن اكتفى بالتصريحات دون أفعال ملموسة".وأضاف المستشار الدبلوماسي أن "الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود، وهي لا تحتاج إلى العدة والعديد بقدر ما تحتاج إلى وضوح المواقف ومعرفة من يُعتمد عليه وقت الشدائد".وجاءت تصريحات قرقاش في ظل تصعيد عسكري خطير تشهده المنطقة، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا واسعة على إيران منذ أسابيع، امتدت تداعياتها إلى دول الخليج التي تتعرض لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت مدنية واقتصادية.وتتعرض الإمارات، إلى جانب دول خليجية أخرى، لضغوط أمنية واقتصادية جراء إغلاق مضيق هرمز وتعطيل حركة الملاحة البحرية، مما انعكس على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية.ويأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى تعزيز تحالفاتها وتنسيق مواقفها لمواجهة ما وصفته بـ"العدوان الإيراني".