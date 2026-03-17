مغادرة حاملة الطائرات «جيرالد آر فورد» البحر الأحمر لإصلاح أضرار حريق

Publié le Mardi 17 Mars 2026 - 22:56
      
أفاد موقع «يو إس إن آي نيوز» نقلًا عن مسؤول أمريكي بأن حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر فورد» ستغادر البحر الأحمر لإجراء أعمال صيانة عقب حريق اندلع على متنها الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلًا عن مسؤولين وبحارة أمريكيين، أن عمليات إخماد الحريق استغرقت نحو 30 ساعة، مشيرة إلى أن أعمال الإصلاح قد تمتد إلى أسبوع على الأقل.


وأوضح التقرير أن الحريق اندلع في منطقة غسيل الملابس الرئيسية على متن السفينة، ما تسبب في فقدان أكثر من 600 بحار أماكن نومهم، واضطرارهم إلى النوم على الأرضيات والطاولات منذ وقوع الحادثة.


وكان الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية قد أعلن، في وقت سابق، اندلاع الحريق أثناء تنفيذ الحاملة مهامها في مياه البحر الأحمر، مما أسفر عن إصابة بحارين.

وتُعد «جيرالد آر فورد» من أحدث حاملات الطائرات الأمريكية، وقد شاركت خلال الأشهر الماضية في دعم عمليات عسكرية مرتبطة بالتوترات الإقليمية، قبل أن تقرر القيادة البحرية إخضاعها للصيانة بعد الحادث الأخير.
الثلاثاء 17 مارس 2026 | 27 رمضان 1447
