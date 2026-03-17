مغادرة حاملة الطائرات «جيرالد آر فورد» البحر الأحمر لإصلاح أضرار حريق

أفاد موقعنقلًا عن مسؤول أمريكي بأن حاملة الطائراتستغادر البحر الأحمر لإجراء أعمال صيانة عقب حريق اندلع على متنها الأسبوع الماضي.وذكرت صحيفة، نقلًا عن مسؤولين وبحارة أمريكيين، أن عمليات إخماد الحريق استغرقت نحو، مشيرة إلى أن أعمال الإصلاح قد تمتد إلىوأوضح التقرير أن الحريق اندلع فيعلى متن السفينة، ما تسبب في فقدان أكثر منأماكن نومهم، واضطرارهم إلى النوم على الأرضيات والطاولات منذ وقوع الحادثة.وكان الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية قد أعلن، في وقت سابق، اندلاع الحريق أثناء تنفيذ الحاملة مهامها في مياه البحر الأحمر، مما أسفر عنوتُعد «جيرالد آر فورد» من أحدث حاملات الطائرات الأمريكية، وقد شاركت خلال الأشهر الماضية في دعم عمليات عسكرية مرتبطة بالتوترات الإقليمية، قبل أن تقرر القيادة البحرية إخضاعها للصيانة بعد الحادث الأخير.