لأول مرة إيران تستهدف إسرائيل والقواعد الأمريكية بصاروخ "حاج قاسم"

شنّ الحرس الثوري الإيراني خلال الموجة التاسعة والخمسين من عملية "الوعد الصادق 4"، غارات على بيت شيمش وتل أبيب في إسرائيل، وقواعد أمريكية في قطر والكويت والإمارات والبحرين وكردستان العراق.ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الحرس الثوري قوله: "إن الموجة التاسعة والخمسين من عملية "الوعد الصادق 4" مُهداة إلى (قتلى) القوات الجوية، واستهدفت مواقع في بيت شيمش وتل أبيب والقدس، بالإضافة إلى قواعد عسكرية أمريكية في "العديد" (قطر) والسالم (الكويت) والفجيرة (الإمارات) و"الشيخ عيسى" (البحرين) وأربيل (العراق)".وأشار البيان إلى أن الضربات تم تنفيذها باستخدام أنظمة صواريخ عالية الدقة من طراز "قدر" و"عماد" و"فتح" و"حاج قاسم"، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.وبحسب البيان، استخدمت إيران صاروخ "حاج قاسم" الباليستي متوسط المدى لأول مرة في ضربات انتقامية ضد إسرائيل والولايات المتحدة. سُمّي الصاروخ تيمناً بالجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والذي تم اغتياله على يد الأمريكيين عام 2020. هذا ما أفاد به المكتب الإعلامي للحرس الثوري.ويبلغ مداه حوالي 1400 كيلومتر، ووزن رأسه الحربي 500 كيلوغرام.