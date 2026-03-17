سبورتينغ لشبونة يقلب الطاولة على بودو/غليمت ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

حققعودة قوية ومثيرة بعدما فاز على ضيفهبنتيجةبعد التمديد، ليحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بنتيجةفي مجموع مباراتي ثمن النهائي.وكان الفريق البرتغالي قد خسر لقاء الذهاب في النرويج بثلاثية نظيفة، لكنه دخل مباراة الإياب باندفاع هجومي واضح، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقةعبربضربة رأس إثر ركلة ركنية نفذهاورغم محاولات الفريق النرويجي، عزز سبورتينغ تقدمه في الدقيقةعندما استغلتمريرة عرضية منوفي الدقيقة، نجح سواريز في تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء احتُسبت بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، ليعيد التعادل في مجموع المواجهتين.وفي الأشواط الإضافية، احتاج الفريق البرتغالي إلى أقل من دقيقتين لتسجيل الهدف الرابع عبر، قبل أن يختتم البديلمهرجان الأهداف بهدف خامس في الوقت بدل الضائع، منهياً مشوار بودو/غليمت في المسابقة.وبهذا الانتصار، يواصل بطل البرتغال في الموسمين الأخيرين مشواره الأوروبي بنجاح، مؤكداً طموحه في المنافسة على اللقب القاري.