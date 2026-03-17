سبورتينغ لشبونة يقلب الطاولة على بودو/غليمت ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b9c9fd478564.87432282_eokqlpnjigmfh.jpg>
Publié le Mardi 17 Mars 2026 - 22:36
      
حقق سبورتينغ لشبونة عودة قوية ومثيرة بعدما فاز على ضيفه بودو/غليمت بنتيجة 5-0 بعد التمديد، ليحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتي ثمن النهائي.

وكان الفريق البرتغالي قد خسر لقاء الذهاب في النرويج بثلاثية نظيفة، لكنه دخل مباراة الإياب باندفاع هجومي واضح، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 34 عبر غونسالو إناسيو بضربة رأس إثر ركلة ركنية نفذها فرانسيسكو ترينكاو.


ورغم محاولات الفريق النرويجي، عزز سبورتينغ تقدمه في الدقيقة 61 عندما استغل بيدرو غونسالفيس تمريرة عرضية من لويس سواريز.
وفي الدقيقة 78، نجح سواريز في تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء احتُسبت بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، ليعيد التعادل في مجموع المواجهتين.


وفي الأشواط الإضافية، احتاج الفريق البرتغالي إلى أقل من دقيقتين لتسجيل الهدف الرابع عبر ماكسي أراوخو، قبل أن يختتم البديل رافائيل نيل مهرجان الأهداف بهدف خامس في الوقت بدل الضائع، منهياً مشوار بودو/غليمت في المسابقة.

وبهذا الانتصار، يواصل بطل البرتغال في الموسمين الأخيرين مشواره الأوروبي بنجاح، مؤكداً طموحه في المنافسة على اللقب القاري.
