قرقاش: الإمارات قد تنضم إلى جهود دولية لضمان أمن مضيق هرمز

أفاد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات،، بأن بلاده قد تنضم إلى جهود دولية تقودها الولايات المتحدة لضمان أمن الملاحة في، مشيرًا إلى أن المشاورات لا تزال جارية دون التوصل إلى خطة رسمية نهائية.وأوضح قرقاش، خلال كلمة ألقاها في فعالية نظمهاعبر الإنترنت، أن ضمان استمرار تدفق التجارة والطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية يمثل مسؤولية مشتركة على عاتق المجتمع الدولي.وأضاف أن المرحلة التي ستلي انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى ستتطلب التوصل إلى ترتيبات تضمن عدم استخدام طهران لبرامجها النووية أو الصاروخية أو قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة لتهديد أمن المنطقة.وتزايدت المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي شهد تعطّلًا شبه كامل لحركة النقل التجاري مع دخول النزاع أسبوعه الثالث، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى حشد دعم دولي لنشر سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط عبر الممر الاستراتيجي.ويُعد المضيق من أبرز الممرات البحرية العالمية، إذ تمر عبره نحوالعالمية، إضافة إلى كميات مماثلة من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات الأسمدة، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق الدولية.