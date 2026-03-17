Babnet   Latest update 21:53 Tunis

«تحالف هرمز» يفاقم التباين الدولي ويعيد اختبار التوافق الأطلسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b9b7c6e25675.50985359_ogmfkehpqinjl.jpg>
Publié le Mardi 17 Mars 2026 - 21:21
      
عاد ملف تأمين الملاحة في مضيق هرمز ليضع العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها أمام اختبار جديد، بعد الدعوات الأمريكية لتشكيل ما أُطلق عليه «تحالف هرمز»، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالملف الإيراني.

فرنسا تبحث عن مقاربة أوروبية مستقلة

تعمل باريس على بلورة خيار أوروبي لمراقبة المضيق بعيدًا عن القيادة الأمريكية المباشرة، في محاولة للحفاظ على قنوات الحوار مع طهران وتجنّب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.
ألمانيا تستبعد دورًا عسكريًا للناتو

أكدت برلين أن الحرب مع إيران لا تمثل أولوية ألمانية، مشددة على أن أعضاء حلف شمال الأطلسي ليسوا ملزمين بتقاسم أعباء أي مواجهة عسكرية محتملة في المنطقة.

اليونان ترفض المشاركة في العمليات
أعلنت أثينا موقفًا واضحًا بعدم الانخراط في أي عمليات عسكرية في مضيق هرمز، في ظل مخاوف من تداعيات أمنية واقتصادية محتملة.

بريطانيا بين التحالفات والضغوط الأوروبية
تبدو لندن في وضع دقيق بين تحالفها التاريخي مع واشنطن ومصالحها الأوروبية، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى رفض رئيس الوزراء كير ستارمر الانضمام إلى المهمة، رغم غياب إعلان رسمي بهذا الشأن.

أستراليا واليابان تستبعدان التدخل العسكري
أكدت كانبيرا عدم وجود خطط لإرسال سفن حربية للمشاركة في تأمين المضيق، فيما أوضحت طوكيو أن أي خطوة مماثلة تواجه تحديات قانونية وتقنية تجعل اتخاذ قرار سريع أمرًا معقدًا.

كوريا الجنوبية تواصل دراسة خياراتها
أفادت سيول بأنها لم تحسم موقفها بعد، مشيرة إلى ضرورة إجراء تقييم شامل قبل اتخاذ أي التزام عسكري أو أمني.

تحفّظات واسعة بين الحلفاء
تعكس المواقف الدولية المتباينة حالة من الحذر لدى شركاء واشنطن، إذ تخشى عدة دول أن يتحول الانضمام إلى التحالف إلى التزام مفتوح قد يجرّها إلى مواجهة عسكرية غير محسوبة العواقب في منطقة شديدة الحساسية للاقتصاد العالمي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325649

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 مارس 2026 | 27 رمضان 1447
انتهاء الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:57
18:30
15:51
12:35
06:28
05:01
انتهاء الحسوم
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-13
19°-9
17°-9
17°-9
13°-11
  • Avoirs en devises 24780,4
  • (17/03)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38258 DT
  • (17/03)
  • 1 $ = 2,95292 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/03)     1929,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/03)   28139 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>