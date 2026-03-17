«تحالف هرمز» يفاقم التباين الدولي ويعيد اختبار التوافق الأطلسي
عاد ملف تأمين الملاحة في مضيق هرمز ليضع العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها أمام اختبار جديد، بعد الدعوات الأمريكية لتشكيل ما أُطلق عليه «تحالف هرمز»، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالملف الإيراني.
فرنسا تبحث عن مقاربة أوروبية مستقلة
تعمل باريس على بلورة خيار أوروبي لمراقبة المضيق بعيدًا عن القيادة الأمريكية المباشرة، في محاولة للحفاظ على قنوات الحوار مع طهران وتجنّب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.
ألمانيا تستبعد دورًا عسكريًا للناتو
أكدت برلين أن الحرب مع إيران لا تمثل أولوية ألمانية، مشددة على أن أعضاء حلف شمال الأطلسي ليسوا ملزمين بتقاسم أعباء أي مواجهة عسكرية محتملة في المنطقة.
اليونان ترفض المشاركة في العمليات
أعلنت أثينا موقفًا واضحًا بعدم الانخراط في أي عمليات عسكرية في مضيق هرمز، في ظل مخاوف من تداعيات أمنية واقتصادية محتملة.
بريطانيا بين التحالفات والضغوط الأوروبية
تبدو لندن في وضع دقيق بين تحالفها التاريخي مع واشنطن ومصالحها الأوروبية، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى رفض رئيس الوزراء كير ستارمر الانضمام إلى المهمة، رغم غياب إعلان رسمي بهذا الشأن.
أستراليا واليابان تستبعدان التدخل العسكري
أكدت كانبيرا عدم وجود خطط لإرسال سفن حربية للمشاركة في تأمين المضيق، فيما أوضحت طوكيو أن أي خطوة مماثلة تواجه تحديات قانونية وتقنية تجعل اتخاذ قرار سريع أمرًا معقدًا.
كوريا الجنوبية تواصل دراسة خياراتها
أفادت سيول بأنها لم تحسم موقفها بعد، مشيرة إلى ضرورة إجراء تقييم شامل قبل اتخاذ أي التزام عسكري أو أمني.
تحفّظات واسعة بين الحلفاء
تعكس المواقف الدولية المتباينة حالة من الحذر لدى شركاء واشنطن، إذ تخشى عدة دول أن يتحول الانضمام إلى التحالف إلى التزام مفتوح قد يجرّها إلى مواجهة عسكرية غير محسوبة العواقب في منطقة شديدة الحساسية للاقتصاد العالمي.
