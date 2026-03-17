Babnet   Latest update 23:28 Tunis

المنستير: فعاليات دينية وصحية واجتماعية في عدة مدن في الجهة بمناسبة ليلة القدر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61dd21b36af914.12738886_jlfqgpokimhne.jpg>
Publié le Mardi 17 Mars 2026 - 23:15
      
بمناسبة ليلة القدر المباركة، شهدت عدة مدن بولاية المنستير، يوم ومساء أمس الاثنين، جملة من الفعاليات الدينية والصحية والاجتماعية الرامية بالخصوص إلى ترسيخ قيم التضامن والتآزر لدى المواطنين.

وفي هذا الإطار، احتضن مقام الولي الصالح الإمام المازري حفلا بمناسبة ختان  23 طفلاً من أبناء العائلات محدودة الدخل نظّمته النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بالمنستير.

وتم بهذه المناسبة، التي أشرف عليها والي المنستير عيسى موسى، توفير كسوة ختان كاملة لكل طفل إلى جانب هدايا رمزية، علما أن عمليات الختان تتم بعدد من المصحات الخاصة بالجهة وتتكفّل النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بكامل المصاريف الطبية.
وفي سياق متصل، احتضن الجامع العتيق بطبلبة وكذلك معرض طبلبة، إثر صلاة العشاء إلى ما بعد صلاة التراويح، فعاليات صحية بالتعاون بين كل من الإدارة الجهوية للصحة، والإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير، وذلك في إطار برنامج "رمضانيات صحية" الذي أطلقته وزارة الصحة بكافة ولايات الجمهوريّة.
وشملت التظاهرة تنظيم حملة للتبرع بالدم أمّنها فريق صحي من قسم بنك الدم بالمستشفى الجامعي فطومة بورڨيبة المنستير، وتبرع ضمنها 16 مواطنا، فضلا عن تنظيم حملة لتقصي أمراض السكري وضغط الدم، أمّنها فريق من الدائرة الصحية بطبلبة لفائدة 60 مواطنا.

وفي المكنين، نظم قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي حفل ختان لفائدة عدد هام من الأطفال.
من جهته نظّم مركز الصحة الأساسية سطح جابر بالمنستير، بمناسبة شهر التوعية العالمي بسرطان القولون والمستقيم، حصة تثقيفية حول"سرطان القولون والتغذية السليمة" لفائدة المرضى ومرافقيهم، أمّنتها مختصة التغذية، وتمّ خلالها التوعية بأهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان القولون وتقديم نصائح غذائية تساعد على الوقاية وتعزيز المناعة والحفاظ على الصحة العامّة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325646

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 مارس 2026 | 27 رمضان 1447
انتهاء الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:57
18:30
15:51
12:35
06:28
05:01
انتهاء الحسوم
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
19°-9
17°-9
17°-9
13°-11
  • Avoirs en devises 24780,4
  • (17/03)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38258 DT
  • (17/03)
  • 1 $ = 2,95292 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/03)     1929,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/03)   28139 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>