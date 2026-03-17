المنستير: فعاليات دينية وصحية واجتماعية في عدة مدن في الجهة بمناسبة ليلة القدر

بمناسبة ليلة القدر المباركة، شهدت عدة مدن بولاية المنستير، يوم ومساء أمس الاثنين، جملة من الفعاليات الدينية والصحية والاجتماعية الرامية بالخصوص إلى ترسيخ قيم التضامن والتآزر لدى المواطنين.وفي هذا الإطار، احتضن مقام الولي الصالح الإمام المازري حفلا بمناسبة ختان 23 طفلاً من أبناء العائلات محدودة الدخل نظّمته النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بالمنستير.وتم بهذه المناسبة، التي أشرف عليها والي المنستير عيسى موسى، توفير كسوة ختان كاملة لكل طفل إلى جانب هدايا رمزية، علما أن عمليات الختان تتم بعدد من المصحات الخاصة بالجهة وتتكفّل النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بكامل المصاريف الطبية.وفي سياق متصل، احتضن الجامع العتيق بطبلبة وكذلك معرض طبلبة، إثر صلاة العشاء إلى ما بعد صلاة التراويح، فعاليات صحية بالتعاون بين كل من الإدارة الجهوية للصحة، والإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير، وذلك في إطار برنامج "رمضانيات صحية" الذي أطلقته وزارة الصحة بكافة ولايات الجمهوريّة.وشملت التظاهرة تنظيم حملة للتبرع بالدم أمّنها فريق صحي من قسم بنك الدم بالمستشفى الجامعي فطومة بورڨيبة المنستير، وتبرع ضمنها 16 مواطنا، فضلا عن تنظيم حملة لتقصي أمراض السكري وضغط الدم، أمّنها فريق من الدائرة الصحية بطبلبة لفائدة 60 مواطنا.وفي المكنين، نظم قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي حفل ختان لفائدة عدد هام من الأطفال.من جهته نظّم مركز الصحة الأساسية سطح جابر بالمنستير، بمناسبة شهر التوعية العالمي بسرطان القولون والمستقيم، حصة تثقيفية حول"سرطان القولون والتغذية السليمة" لفائدة المرضى ومرافقيهم، أمّنتها مختصة التغذية، وتمّ خلالها التوعية بأهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان القولون وتقديم نصائح غذائية تساعد على الوقاية وتعزيز المناعة والحفاظ على الصحة العامّة.