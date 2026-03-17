ترامب: الناتو ارتكب خطأ غبيا جدا في ايران ويجب أن نفكر في مستقبل هذه الشراكة ودول عربية دعمتنا

.@POTUS on NATO members declining to assist in the Iran operation: "I just think that it's not good for a partnership, when they say, 'What you're doing is a great thing, but we're not going to help.'" pic.twitter.com/5cmDcuabGC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 17, 2026

.@POTUS: "I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security... When I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out because he said that Iran was not a threat... Iran was a tremendous threat." https://t.co/atnLqkUsde pic.twitter.com/d8t8DZEUfu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 17, 2026

وجّه الرئيس الأمريكيانتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي، معتبرًا أن الحلف ارتكب «خطأ فادحًا وغبيًا» في تعاطيه مع الملف الإيراني، وأن التطورات العسكرية الأخيرة شكّلت اختبارًا لم يجتزْه بنجاح.وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندي، أن الولايات المتحدة قادرة على تأمين الملاحة في مضيق هرمز دون الحاجة إلى دعم خارجي، رغم إقراره بإمكانية وقوع أعمال تخريبية محدودة مثل زرع الألغام.وأشار إلى أن واشنطن تحظى بدعم قوي من دول الشرق الأوسط، مثنيًا على مواقف، إضافة إلى، ومؤكدًا أن هذا الدعم كان حاسمًا في إدارة التطورات الأخيرة.وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، شدّد ترامب على أن الضربات الأمريكية حالت دون تمكّن طهران من امتلاك سلاح نووي، معتبرًا أن السماح لها بتطوير قدرات نووية «أمر غير مقبول على الإطلاق».كما انتقد الرئيس الأمريكي مواقف بعض الحلفاء الأوروبيين، مشيرًا إلى أن بلاده قدّمت دعمًا ماليًا كبيرًا لهم في ملفات أخرى، بينما لم تُبدِ الدول الأوروبية استعدادًا مماثلًا لدعم واشنطن في الملف الإيراني، داعيًا إلى التفكير في مستقبل الشراكة داخل الحلف.وتطرّق ترامب إلى عدد من القادة الأوروبيين، معربًا عن خيبة أمله من مواقفهم، ومؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تدرس خياراتها بشأن الترتيبات الأمنية في المرحلة المقبلة.وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة، وسط متابعة دولية واسعة لتداعيات الأزمة على الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية.