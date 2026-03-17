استقالة مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب احتجاجا على حرب إيران

.@POTUS: "I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security... When I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out because he said that Iran was not a threat... Iran was a tremendous threat." https://t.co/atnLqkUsde pic.twitter.com/d8t8DZEUfu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 17, 2026

وجاء في بيان استقالة كينت الموجه إلى الرئيس دونالد ترامب: "بعد تفكير طويل، اتخذت قرارا بالاستقالة من منصب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب اعتبارا من اليوم. لا أستطيع بضمير مرتاح دعم الحرب المستمرة في إيران".ويرى كينت أن القيادة الأمريكية "وقعت ضحية حملة تضليل"، كان هدفها دفع الولايات المتحدة إلى صراع مع إيران. ودعا إلى "تغيير المسار الحالي للدولة واتخاذ إجراءات جريئة"، محذرا من أنه في غياب ذلك، "ينتظر الولايات المتحدة الانهيار والفوضى".تأتي هذه الاستقالة بعد أكثر من أسبوعين على بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فيفري، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وآلاف الضحايا المدنيين، وسط استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.