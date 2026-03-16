اكتشاف “أرض فائقة” تدور حول نجم قريب وسنتها لا تتجاوز 4 أيام
تمكن فريق دولي من علماء الفلك من اكتشاف كوكب صخري جديد من فئة “الأرض الفائقة” يدور حول نجم يبعد نحو 83 سنة ضوئية عن الأرض، وذلك اعتماداً على بيانات مرصد TESS التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.
وقاد فريق البحث العالمة ييلين غوميز ماكيو تشو من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، حيث رصد العلماء إشارة عبور في منحنى الضوء للنجم القزم الأحمر TOI-1080، قبل أن تؤكد المتابعات باستخدام تلسكوبات أرضية أن الإشارة تعود لكوكب يعبر أمام نجمه.
دورة فلكية قصيرة للغايةوأطلق على الكوكب المكتشف اسم TOI-1080 b، ويتميز بأنه أكبر قليلاً من الأرض، إلا أن أبرز خصائصه تتمثل في دورته المدارية السريعة، إذ يكمل دورة كاملة حول نجمه خلال أقل من أربعة أيام، ما يعني أن “سنة” على سطحه أقصر من أسبوع أرضي.
وتشير القياسات إلى أن نصف قطر الكوكب يبلغ نحو 1.2 مرة من نصف قطر الأرض، بينما تقدر كتلته بأقل من 10.7 كتلة أرضية، مع ترجيحات بأن تكون قريبة من 1.75 كتلة أرضية.
ظروف حرارية معتدلة نسبياًيدور الكوكب على مسافة قريبة جداً من نجمه تبلغ نحو 0.027 وحدة فلكية، وتقدر درجة حرارته بحوالي 368 كلفن (نحو 95 درجة مئوية)، ما يجعله ضمن نطاق دافئ لكنه معتدل نسبياً مقارنة بكواكب صخرية أخرى قريبة من نجومها.
ويعتقد العلماء أن الكوكب يقع داخل المنطقة الصالحة للحياة لنجم القزم الأحمر الذي يدور حوله، ما يفتح احتمال امتلاكه غلافاً جوياً يحتوي على ثاني أكسيد الكربون أو ربما طبقات غنية بالأكسجين، غير أن تأكيد ذلك يتطلب دراسات إضافية متخصصة.
نجم قزم قديم ونظام كوكبي محتملوبحسب التحليلات، فإن النجم TOI-1080 أصغر بنحو خمس مرات من الشمس وتبلغ كتلته حوالي 0.16 من كتلة الشمس، فيما تتراوح درجة حرارة سطحه حول 3065 كلفن، ويقدر عمره بما بين 5 و7 مليارات سنة.
ونظراً لأن النجوم القزمة من النوع M غالباً ما تستضيف أنظمة متعددة الكواكب، فقد بحث الفريق احتمال وجود كواكب أخرى في النظام ذاته، إلا أن البيانات الحالية لم تُظهر دلائل قوية على وجود أجسام قريبة إضافية.
وقد نشرت تفاصيل هذا الاكتشاف في دراسة علمية على منصة arXiv المتخصصة في الأبحاث الأولية، في انتظار مزيد من الرصد والتحليل لتحديد خصائص الكوكب بشكل أدق.
المصدر: interesting engineering
TESS has identified TOI-1080 b, a likely rocky super-Earth about 1.2 times Earth's radius, orbiting an M-dwarf 83 light-years away every 3.97 days with a 368 K equilibrium temperature. https://t.co/dKCMxEqIQn https://t.co/p98OOxdSxQ— Phys.org (@physorg_com) March 15, 2026
