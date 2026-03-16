اكتشاف “أرض فائقة” تدور حول نجم قريب وسنتها لا تتجاوز 4 أيام

دورة فلكية قصيرة للغاية



TESS has identified TOI-1080 b, a likely rocky super-Earth about 1.2 times Earth's radius, orbiting an M-dwarf 83 light-years away every 3.97 days with a 368 K equilibrium temperature. https://t.co/dKCMxEqIQn https://t.co/p98OOxdSxQ — Phys.org (@physorg_com) March 15, 2026

ظروف حرارية معتدلة نسبياً



نجم قزم قديم ونظام كوكبي محتمل



تمكن فريق دولي من علماء الفلك من اكتشاف كوكب صخري جديد من فئةيدور حول نجم يبعد نحوعن الأرض، وذلك اعتماداً على بيانات مرصدالتابع لوكالة الفضاء الأمريكيةوقاد فريق البحث العالمةمن الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، حيث رصد العلماء إشارة عبور في منحنى الضوء للنجم القزم الأحمر، قبل أن تؤكد المتابعات باستخدام تلسكوبات أرضية أن الإشارة تعود لكوكب يعبر أمام نجمه.وأطلق على الكوكب المكتشف اسم، ويتميز بأنه أكبر قليلاً من الأرض، إلا أن أبرز خصائصه تتمثل في دورته المدارية السريعة، إذ يكمل دورة كاملة حول نجمه خلال، ما يعني أن “سنة” على سطحه أقصر من أسبوع أرضي.وتشير القياسات إلى أن نصف قطر الكوكب يبلغ نحو، بينما تقدر كتلته بأقل من، مع ترجيحات بأن تكون قريبة منيدور الكوكب على مسافة قريبة جداً من نجمه تبلغ نحو، وتقدر درجة حرارته بحوالي، ما يجعله ضمن نطاق دافئ لكنه معتدل نسبياً مقارنة بكواكب صخرية أخرى قريبة من نجومها.ويعتقد العلماء أن الكوكب يقع داخللنجم القزم الأحمر الذي يدور حوله، ما يفتح احتمال امتلاكه غلافاً جوياً يحتوي علىأو ربما طبقات غنية بالأكسجين، غير أن تأكيد ذلك يتطلب دراسات إضافية متخصصة.وبحسب التحليلات، فإن النجمأصغر بنحو خمس مرات من الشمس وتبلغ كتلته حوالي، فيما تتراوح درجة حرارة سطحه حول، ويقدر عمره بما بينونظراً لأن النجوم القزمة من النوعغالباً ما تستضيف أنظمة متعددة الكواكب، فقد بحث الفريق احتمال وجود كواكب أخرى في النظام ذاته، إلا أن البيانات الحالية لم تُظهر دلائل قوية على وجود أجسام قريبة إضافية.وقد نشرت تفاصيل هذا الاكتشاف في دراسة علمية على منصةالمتخصصة في الأبحاث الأولية، في انتظار مزيد من الرصد والتحليل لتحديد خصائص الكوكب بشكل أدق.المصدر: interesting engineering