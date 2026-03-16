رويترز: تراجع إنتاج الإمارات النفطي إلى أكثر من النصف بسبب إغلاق مضيق هرمز

Publié le Lundi 16 Mars 2026 - 14:51
      
أفادت وكالة “رويترز” بأن إنتاج الإمارات من النفط تراجع إلى أكثر من النصف، في ظل تداعيات الحرب الجارية على إيران وإغلاق مضيق هرمز وتعطل عمليات الشحن عبر الممر البحري الحيوي.

وأوضحت مصادر مطلعة أن توقف الملاحة التجارية في المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط، أدى إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة الدولية، باعتباره المسار الرئيسي لصادرات النفط من دول الخليج نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية.


وأضافت أن القيود المفروضة على حركة السفن وارتفاع المخاطر الأمنية في المنطقة تسببا في تعطيل عمليات التصدير، ما دفع شركات الطاقة إلى تقليص الإنتاج مؤقتًا في ظل امتلاء مرافق التخزين وصعوبة شحن الخام.


وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، متجاوزة 100 دولار للبرميل منذ اندلاع النزاع، وسط مخاوف متزايدة من نقص الإمدادات القادمة من منطقة الخليج، التي تُعد من أهم مراكز الإنتاج النفطي في العالم.

ويرى محللون أن استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز قد يزيد من الضغوط على أسواق الطاقة، خاصة بالنسبة للاقتصادات الآسيوية المعتمدة بشكل كبير على واردات النفط الخليجي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه دول غربية جهودها لتأمين حرية الملاحة في المنطقة، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الطاقة وانعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي العالمي.
الاثنين 16 مارس 2026 | 26 رمضان 1447
