Babnet   Latest update 23:10 Tunis

بزشكيان وماكرون يبحثان التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b71e86ea3488.79701667_ekpgijhfnmolq.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 22:02 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الراهن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم”.

ويأتي هذا الاتصال في سياق تحركات دبلوماسية متواصلة لعدد من الأطراف الدولية لاحتواء التوترات، حيث كان ماكرون قد شدد، خلال اتصال سابق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة وقف الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.


كما دعا الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى توضيح أهداف العمليات العسكرية والوتيرة التي تسير بها، في ظل مخاوف أوروبية متزايدة من اتساع نطاق الصراع وتأثيراته على أمن القارة، خصوصًا في ما يتعلق بممرات الطاقة وإمدادات النفط.


ويأتي ذلك على خلفية الضربات التي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذها منذ أواخر فيفري ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية، وردّ طهران بضربات مضادة استهدفت مواقع إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في المنطقة.

وفي سياق متصل، تسببت التطورات الأمنية في تعطّل شبه كامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، إذ تمر عبره نسبة معتبرة من صادرات الطاقة القادمة من دول الخليج.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325526

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:29
15:51
12:35
06:30
05:04
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet14°
9° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-8
16°-5
17°-11
20°-9
15°-9
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>