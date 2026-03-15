بزشكيان وماكرون يبحثان التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي

أجرى الرئيس الإيراني، الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي، تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الراهن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانيةويأتي هذا الاتصال في سياق تحركات دبلوماسية متواصلة لعدد من الأطراف الدولية لاحتواء التوترات، حيث كان ماكرون قد شدد، خلال اتصال سابق مع ولي العهد السعودي الأمير، على ضرورة وقف الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.كما دعا الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكيإلى توضيح أهداف العمليات العسكرية والوتيرة التي تسير بها، في ظل مخاوف أوروبية متزايدة من اتساع نطاق الصراع وتأثيراته على أمن القارة، خصوصًا في ما يتعلق بممرات الطاقة وإمدادات النفط.ويأتي ذلك على خلفية الضربات التي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذها منذ أواخر فيفري ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية، وردّ طهران بضربات مضادة استهدفت مواقع إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في المنطقة.وفي سياق متصل، تسببت التطورات الأمنية في تعطّل شبه كامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، إذ تمر عبره نسبة معتبرة من صادرات الطاقة القادمة من دول الخليج.