“يديعوت أحرونوت”: نزوح داخلي وحالة هلع في مدن إسرائيلية تحت وطأة الهجمات الصاروخية

موقع تحطم طائرة مسيرة في حولون
Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 22:01
      
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن تصاعد موجة نزوح داخلي في عدد من المدن الإسرائيلية، خاصة في مناطق الوسط والشمال، في ظل تزايد الهجمات الصاروخية واتساع نطاق التهديدات الأمنية من جبهات متعددة.

وأشارت الصحيفة إلى تدفق آلاف الإسرائيليين نحو مدينة إيلات، التي كانت تُعد في السابق وجهة أكثر أمانًا، غير أن تكرار إطلاق صافرات الإنذار خلال الأيام الأخيرة بدد شعور كثيرين بالطمأنينة، في ظل استمرار المخاوف من القصف.


ونقلت شهادات عن سكان تحدثوا عن تدهور الأوضاع الأمنية، مؤكدين أن اللجوء إلى الملاجئ لم يعد يوفر الشعور الكافي بالحماية، مع اضطرار العائلات إلى التوجه إليها بشكل متكرر. كما سجلت الفنادق في المدينة مستويات اكتظاظ مرتفعة، في وقت أغلقت فيه منشآت سياحية أخرى نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية.


وامتدت حركة النزوح لتشمل سكان مناطق قريبة من الحدود الشمالية، بعد تعرضها لهجمات متواصلة، ما أدى إلى انتقال عدد من العائلات إلى مدن أخرى بحثًا عن ظروف أكثر استقرارًا.

وأفادت تقارير محلية بأن الأوضاع في إيلات تأثرت بشكل ملحوظ، مع تراجع النشاط السياحي وإغلاق بعض المؤسسات الاقتصادية، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية محلية.

من جهته، أكد رئيس بلدية إيلات استمرار الإجراءات الدفاعية المشددة، مشيرًا إلى صعوبة العودة إلى الحياة الطبيعية أو استئناف الدراسة في الوقت الراهن. كما أبقت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية القيود الأمنية قائمة، في ظل تقديرات تفيد باستمرار المخاطر المرتبطة بالهجمات الصاروخية.

وتعكس هذه التطورات، وفق الصحيفة، اتساع نطاق المخاوف الأمنية داخل المجتمع الإسرائيلي، مع تزايد الشعور بأن تداعيات الحرب لم تعد محصورة في مناطق محددة، بل باتت تمتد إلى مساحات أوسع من البلاد.
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
