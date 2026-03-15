عراقجي: دول تتواصل معنا لتأمين عبور سفنها عبر هرمز ولا مفاوضات مع أمريكا حاليا

Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 21:11
      
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران تجري مفاوضات مع عدد من الدول لتأمين عبور آمن لسفنها عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران بدأت بالفعل في السماح لسفن بالمرور.

وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "لا أستطيع تسمية أي دولة بشكل خاص، لكن عددًا من الدول التي ترغب في عبور آمن لسفنها تواصلت معنا. الأمر متروك لعسكريينا لحله، وقد قرروا بالفعل.. السماح لمجموعة من السفن المملوكة لدول مختلفة بالمرور الآمن (عبر مضيق هرمز). نحن نضمن سلامتهم".


وشدد الوزير على أنه "في الوقت الحالي، لا توجد أي مقترحات على الطاولة" بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن "كل شيء يعتمد على المستقبل". وأكد أنه إذا قررت طهران في أي وقت الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة أو أطراف أخرى، فإن السلطات ستقرر ما ستطرحه للنقاش.


وردا على سؤال حول مصير المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران، قال عراقجي: "إذا لم تهاجم الولايات المتحدة وإسرائيل سجوننا.. أعتقد أنهم في أمان".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي تبادل الضربات منذ 28 فيفري، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول المعادية.
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
