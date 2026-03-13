Babnet   Latest update 17:36 Tunis

رئيس البرلمان الإيراني يعلن عن "صفحة جديدة في نظام إدارة الحرب": ستظهر آثارها تباعا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b436bf5b2950.14263100_johnmelpgkfqi.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 17:07
      
أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الجمعة، انطلاق ما وصفه بـ“صفحة جديدة في نظام إدارة الحرب”، وذلك بالتزامن مع إحياء يوم القدس العالمي.

وكتب قاليباف في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس” أن هذه المرحلة الجديدة بدأت “بفضل الملحمة الوطنية ليوم القدس، التي كانت انتفاضة بمستوى ثورة عام 1979”، معتبراً أن آثارها “ستظهر تباعاً” في مسار المواجهة الجارية.


ويُحيى يوم القدس العالمي سنوياً في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حيث أُعلن عنه عام 1979 من قبل المرشد الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية ورفض السيطرة الإسرائيلية على القدس.


في سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني استهداف مقر أركان الجيش الإسرائيلي في بئر السبع باستخدام مسيّرات انتحارية، متهماً إسرائيل بفرض رقابة مشددة على أخبار الحرب والضربات الإيرانية.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني إطلاق موجة صاروخية جديدة (رقم 44) ضمن عملية “الوعد الصادق 4”، استهدفت قواعد أمريكية وإسرائيلية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشملت مناطق كريات شمونا والخضيرة وحيفا، إضافة إلى مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة.

وأوضح بيان للحرس أن الهجوم نُفذ باستخدام صواريخ دقيقة ورؤوس حربية عالية القدرة من طرازات مختلفة، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية موجهة، في إطار ما وصفه بـ“الرد على العدوان وحماية المصالح الإقليمية لإيران”.

وبحسب تقارير رسمية إيرانية، أُطلقت ثلاث موجات صاروخية خلال أقل من ساعة، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة نحو 60 شخصاً في شمال إسرائيل جراء القصف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325383

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:27
15:50
12:36
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
3.98 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
20°-8
14°-7
16°-7
17°-12
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>