رئيس البرلمان الإيراني يعلن عن "صفحة جديدة في نظام إدارة الحرب": ستظهر آثارها تباعا
أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الجمعة، انطلاق ما وصفه بـ“صفحة جديدة في نظام إدارة الحرب”، وذلك بالتزامن مع إحياء يوم القدس العالمي.
وكتب قاليباف في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس” أن هذه المرحلة الجديدة بدأت “بفضل الملحمة الوطنية ليوم القدس، التي كانت انتفاضة بمستوى ثورة عام 1979”، معتبراً أن آثارها “ستظهر تباعاً” في مسار المواجهة الجارية.
ويُحيى يوم القدس العالمي سنوياً في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حيث أُعلن عنه عام 1979 من قبل المرشد الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية ورفض السيطرة الإسرائيلية على القدس.
في سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني استهداف مقر أركان الجيش الإسرائيلي في بئر السبع باستخدام مسيّرات انتحارية، متهماً إسرائيل بفرض رقابة مشددة على أخبار الحرب والضربات الإيرانية.
كما أكد الحرس الثوري الإيراني إطلاق موجة صاروخية جديدة (رقم 44) ضمن عملية “الوعد الصادق 4”، استهدفت قواعد أمريكية وإسرائيلية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشملت مناطق كريات شمونا والخضيرة وحيفا، إضافة إلى مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة.
وأوضح بيان للحرس أن الهجوم نُفذ باستخدام صواريخ دقيقة ورؤوس حربية عالية القدرة من طرازات مختلفة، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية موجهة، في إطار ما وصفه بـ“الرد على العدوان وحماية المصالح الإقليمية لإيران”.
وبحسب تقارير رسمية إيرانية، أُطلقت ثلاث موجات صاروخية خلال أقل من ساعة، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة نحو 60 شخصاً في شمال إسرائيل جراء القصف.
از صبح امروز و به شکرانهٔ حماسهٔ ملی روز قدس که قیامی در تراز انقلاب ۵۷ بود، با مجاهدت سربازان جانبرکف ملت غیور ایران، صفحهای جدید در نظام مدیریت جنگ رقم خورد که آثار آن نمایان خواهد شد.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 13, 2026
