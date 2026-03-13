رئيس البرلمان الإيراني يعلن عن "صفحة جديدة في نظام إدارة الحرب": ستظهر آثارها تباعا

از صبح امروز و به شکرانهٔ حماسهٔ ملی روز قدس که قیامی در تراز انقلاب ۵۷ بود، با مجاهدت سربازان جان‌برکف ملت غیور ایران، صفحه‌ای جدید در نظام مدیریت جنگ رقم خورد که آثار آن نمایان خواهد شد. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 13, 2026

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، الجمعة، انطلاق ما وصفه بـ“صفحة جديدة في نظام إدارة الحرب”، وذلك بالتزامن مع إحياءوكتب قاليباف في تدوينة نشرها عبر منصةأن هذه المرحلة الجديدة بدأت “بفضل الملحمة الوطنية ليوم القدس، التي كانت انتفاضة بمستوى ثورة عام 1979”، معتبراً أن آثارها “ستظهر تباعاً” في مسار المواجهة الجارية.ويُحيى يوم القدس العالمي سنوياً في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حيث أُعلن عنه عاممن قبل المرشد الإيراني الراحلللتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية ورفض السيطرة الإسرائيلية على القدس.في سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني استهدافباستخدام مسيّرات انتحارية، متهماً إسرائيل بفرض رقابة مشددة على أخبار الحرب والضربات الإيرانية.كما أكد الحرس الثوري الإيراني إطلاقضمن عملية “الوعد الصادق 4”، استهدفت قواعد أمريكية وإسرائيلية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشملت مناطق، إضافة إلى مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة.وأوضح بيان للحرس أن الهجوم نُفذ باستخداممن طرازات مختلفة، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية موجهة، في إطار ما وصفه بـ“الرد على العدوان وحماية المصالح الإقليمية لإيران”.وبحسب تقارير رسمية إيرانية، أُطلقت ثلاث موجات صاروخية خلال أقل من ساعة، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة نحوفي شمال إسرائيل جراء القصف.