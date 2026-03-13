الحرس الثوري الإيراني: جزء جديد من سماء إسرائيل أصبح تحت تصرفنا

Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 17:01
      
الحرس الثوري الإيراني: إطلاق موجة صاروخية جديدة واستهداف مواقع في إسرائيل

أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، أن جزءاً من المجال الجوي الإسرائيلي أصبح “تحت تصرف” إيران، وذلك عقب هجمات صاروخية استهدفت مواقع محددة داخل إسرائيل.


وأوضح موسوي، في منشور عبر منصة “إكس”، أنه تم خلال ما وصفه بـ“ليلة القدر” إطلاق 30 صاروخاً باليستياً ثقيلاً باتجاه أهداف في الأراضي الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الضربات أدت إلى تعطيل وتدمير أنظمة للرصد الجوي والفضائي. واعتبر أن العملية تمثل “أعنف هجوم عملياتي” من نوعه.


وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير عن هجوم صاروخي إيراني استهدف مناطق داخل إسرائيل، حيث أفادت وسائل إعلام بسقوط شظايا في مواقع مختلفة بمنطقة تل أبيب وضواحيها، في حين توجهت فرق الإسعاف إلى عدد من المواقع التي تم الإبلاغ عنها.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني في وقت سابق استهداف مقر أركان الجيش الإسرائيلي في بئر السبع باستخدام مسيّرات انتحارية، متهماً إسرائيل بفرض رقابة مشددة على أخبار الحرب والضربات الإيرانية.

كما أكد الحرس الثوري إطلاق موجة صاروخية جديدة (رقم 44) ضمن عملية “الوعد الصادق 4”، استهدفت قواعد أمريكية وإسرائيلية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينها مناطق كريات شمونا والخضيرة وحيفا، إلى جانب مواقع عسكرية أخرى في المنطقة.

وذكر بيان للحرس أن الهجوم نُفذ باستخدام صواريخ دقيقة ورؤوس حربية عالية القدرة من طرازات مختلفة، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية موجهة، في إطار ما وصفه بـ“الرد على العدوان وحماية المصالح الإقليمية لإيران”.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة نحو 60 شخصاً في شمال إسرائيل جراء القصف الصاروخي، فيما تتواصل العمليات العسكرية والتصعيد المتبادل بين الطرفين.
