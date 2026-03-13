الحرس الثوري الإيراني: جزء جديد من سماء إسرائيل أصبح تحت تصرفنا

در شب قدر و به برکت دعای مردم،

۳۰فروند موشک بالستیک فوق سنگین ۱تنی و ۲تنی به اهداف مشخصی در سرزمین‌های اشغالی شلیک شد.

این عملیات، سامانه‌های مهم پایش هوافضای رژیم را مختل و از بین برد. این سنگین‌ترین بارش عملیاتی علیه رژیم بوده است.



حالا بخش جدیدی از آسمان رژیم در اختیار ماست. — Seyed Majid Moosavi (@smajid_moosavi) March 13, 2026

أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد، أن جزءاً من المجال الجوي الإسرائيلي أصبح “تحت تصرف” إيران، وذلك عقب هجمات صاروخية استهدفت مواقع محددة داخل إسرائيل.وأوضح موسوي، في منشور عبر منصة، أنه تم خلال ما وصفه بـ“ليلة القدر” إطلاقباتجاه أهداف في الأراضي الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الضربات أدت إلى تعطيل وتدمير أنظمة للرصد الجوي والفضائي. واعتبر أن العملية تمثل “أعنف هجوم عملياتي” من نوعه.وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير عناستهدف مناطق داخل إسرائيل، حيث أفادت وسائل إعلام بسقوط شظايا في مواقع مختلفة بمنطقةوضواحيها، في حين توجهت فرق الإسعاف إلى عدد من المواقع التي تم الإبلاغ عنها.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني في وقت سابق استهدافباستخدام مسيّرات انتحارية، متهماً إسرائيل بفرض رقابة مشددة على أخبار الحرب والضربات الإيرانية.كما أكد الحرس الثوري إطلاقضمن عملية “الوعد الصادق 4”، استهدفت قواعد أمريكية وإسرائيلية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينها مناطق، إلى جانب مواقع عسكرية أخرى في المنطقة.وذكر بيان للحرس أن الهجوم نُفذ باستخداممن طرازات مختلفة، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية موجهة، في إطار ما وصفه بـ“الرد على العدوان وحماية المصالح الإقليمية لإيران”.في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة نحوفي شمال إسرائيل جراء القصف الصاروخي، فيما تتواصل العمليات العسكرية والتصعيد المتبادل بين الطرفين.