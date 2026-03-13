ترامب: بوتين "يساعد إيران قليلا" ونحن نساعد أوكرانيا "الأمر عادل للجميع"

Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 16:30
      
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتقد أن روسيا "تساعد إيران قليلا" في الحرب الدائرة، مبررا ذلك بأن واشنطن تقدم المساعدة لأوكرانيا في المقابل، واصفا الوضع بأنه "عادل للجميع".

وقال ترامب ردا على سؤال من مقدم قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) ربما يساعدهم قليلا. أعتقد ذلك، نعم. وهو ربما يعتقد أننا نساعد أوكرانيا، أليس كذلك؟".


وبعد سؤال توضيحي حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا، أجاب ترامب بنعم، مضيفا: "يبدو الأمر كما لو: 'مهلا، إنهم يفعلون ذلك، ونحن نفعل ذلك' - الأمر عادل للجميع".


تأتي تصريحات ترامب في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حربا واسعة على إيران منذ 28 فيفري، وسط تقارير عن دعم روسي استخباراتي لطهران، في مقابل استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
