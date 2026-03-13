"الأعنف منذ البداية".. واشنطن تعد طهران بيوم دام غير مسبوق

وقال كين للصحفيين: "في الواقع اليوم... ستكون أعنف الضربات". كما تعهد بأن كثافة الضربات ستزداد فقط.في غضون ذلك، شهدت العاصمة الإيرانية طهران اليوم الجمعة قصفا إسرائيليا قرب منطقة مزدحمة بالمتظاهرين المشاركين في فعاليات "يوم القدس"، في حادثة تثير المخاوف من وقوع إصابات بين آلاف المواطنين المحتشدين وسط العاصمة.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فيفري شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، فيما تحدثت تقارير عن دمار كبير وسقوط العديد من الضحايا المدنيين.بدورها، تشن إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على المنشآت العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.