البيت الأبيض في ورطة ويتخبط في كيفية تحقيق النصر على إيران

دخلت واشنطن في حالة من عدم اليقين تجاه توقيت وكيفية تحقيق النصر والأهداف المعلنة للحرب التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران بمشاركة إسرائيل.ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر متعددة أن العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أدخلت البيت الأبيض في حالة من عدم اليقين في وقت يتسع فيه نطاق النزاع ليشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها.وتقول الوكالة: "داخل البيت الأبيض، يدور صراع معقد يؤدي إلى تغيرات في التصريحات العلنية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مسار الحرب مع إيران، بينما يتجادل مستشاروه حول توقيت وكيفية إعلان النصر، حتى مع انتشار النزاع في جميع أنحاء الشرق الأوسط".ويشار إلى أن تم تحذير ترامب من أن أزمة النفط وارتفاع أسعاره قد تقوض الدعم الداخلي للعملية العسكرية، بينما يطالبه مستشاروه السياسيون بتقديم تعريف واضح لمفهوم "النصر" وتحديد موعد لإنهاء العملية.في المقابل، يدعو آخرون إلى مواصلة الضغط العسكري على إيران من بينهم أعضاء جمهوريون في الكونغرس مثل ليندسي غراهام وتوم كوتون، وكذلك معلقون إعلاميون مثل مارك ليفين، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.ويرى هؤلاء أن على الولايات المتحدة منع إيران من حيازة سلاح نووي، والرد بقوة على الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية والسفن.أما القوة الثالثة فتنبع من قاعدة ترامب الشعبوية وشخصيات مثل الاستراتيجي ستيف بانون وشخصية التلفزيون اليمينية تاكر كارلسون، الذين يضغطون عليه وعلى كبار مساعديه لتجنب الانجرار إلى نزاع آخر طويل الأمد في الشرق الأوسط.يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فيفري بشن غارات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران. وتقوم إيران بشن ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على المنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. وقد أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، ودعت إلى تهدئة عاجلة ووقف الأعمال القتالية.وعلى خلفية التصعيد، توقفت حركة الملاحة بشكل شبه كامل عبر مضيق هرمز، وهو الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول الخليج.المصدر: وكالة "رويترز"