إسرائيل ترد على صواريخ حزب الله بحرب مفتوحة على لبنان.. آخر التطورات لحظة بلحظة

بعد حوالي سنة ونصف على وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل دخل الجانبان مواجهة جديدة، قد تقضي على ما تبقى لدى الحزب من بنى تحتية.وجاء التصعيد الأخير في أعقاب مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، حيث أعلن حزب الله أنه استهدف "بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا"، وذلك في عملية وصفها بأنها "ثأرا للدم الزاكي لولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى الإمام علي الحسيني الخامنئي".وعلى الفور، شن الجيش الإسرائيلي موجة عنيفة من الغارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت دون أي إنذار مسبق، كما وجه إنذارا عاجلا إلى سكان أكثر من 50 قرية في جنوب البلاد، مما تسبب في حركة نزوح كبيرة من المناطق المستهدفة.