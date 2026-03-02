Babnet   Latest update 08:06 Tunis

مقتل 31 شخصاً وإصابة 149 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a5308558c8d6.80175666_ipljhqefogkmn.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 07:36 قراءة: 0 د, 55 ث
      
وكالات - أفاد الصحة اللبنانية بمقتل 31 شخصا وإصابة 149 في الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان وضاحية بيروت الجنوبيية

وكانت المقاتلات الإسرائيلية، قد شنت فجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة جنوبي لبنان ما أدى إلى دمار واسع واندلاع حرائق في المواقع المستهدفة.


وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان حنين : "نتابع التطورات في الساعات الأخيرة من خلال وحدة الطوارئ في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق المستمر مع وحدة إدارة الكوارث في رئاسة الحكومة ووزارتي التربية والداخلية والبلديات حيث تتولى الوزارة تسلّم مراكز الإيواء وضمان جهوزيتها.


بدورها أعلنت وزارة التربية اللبنانية إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني والتقني في لبنان اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك إثر إعلان الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات مكثفة على أهداف تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، في تصعيد خطير يوسع رقعة الحرب الدائرة حاليا مع إيران لتشمل جبهة جديدة.

فيما أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الاثنين، أنه استهدف بصليات من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، كما أطلق رشقات صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324551

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:42
18:16
15:44
12:38
06:49
05:23
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet20°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
19°-12
21°-12
17°-13
18°-14
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>