ترامب: العملية العسكرية ضد إيران قد تستغرق حوالي أربعة أسابيع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699c7c4fabc7d9.76273158_inokgejfmphlq.jpg>
Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 22:32
      
وكالات - قال ترامب في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لقد قدرنا أنها ستستغرق حوالي أربعة أسابيع. لطالما كانت العملية تستغرق حوالي أربعة أسابيع، لذا على الرغم من تعقيدها، ستستغرق أربعة أسابيع أو أقل".

وفي 28 فيفري، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، تستهدف برنامجها النووي والصاروخي، إضافة إلى تدمير القدرات البحرية الإيرانية، وبدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في تنفيذ عملية مشتركة للقضاء على ما وصفه بالتهديد الإيراني.


ومن جانبه أعلن الحرس الثوري تنفيذ عملية رد واسعة شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، كما أفادت تقارير إعلامية باستهداف قواعد أمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية.
.

