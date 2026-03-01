Babnet   Latest update 23:01 Tunis

الإسعاف الإسرائيلي: عدد كبير من الجرحى في القدس وغوش دان جراء الضربات الصاروخية الإيرانية الآن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a4aea2149222.82555581_igjqkhelofmnp.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 22:17 قراءة: 0 د, 49 ث
      
شنت إيران مساء يوم الأحد، هجوم صاروخي جديد استهدفت فيه إسرائيل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الإصابات ودمار كبير في وقع السقوط.

وفي التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد، أنه رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.


وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة بجنوب ووسط البلاد ومدينة القدس. وأشار مراسلونا إلى دوي أصوات انفجارات قوية في سماء رام الله، والقدس.


وأبانت مقاطع فيديو محاولة الصواريخ الاعتراضية التصدي للصواريخ الإيرانية، فيما يبدو أن صاورخا تمكن من الوصول إلى الهدف.

وأشارت التقارير العبرية إلى سقوط صاروخ في القدس، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بينهم حالة خطيرة.
الأحد 01 مارس 2026 | 11 رمضان 1447
Babnet

Latest update 23:01 Tunis

