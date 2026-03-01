الإسعاف الإسرائيلي: عدد كبير من الجرحى في القدس وغوش دان جراء الضربات الصاروخية الإيرانية الآن

Powerful explosions over Jerusalem — Iranian missiles have scored a confirmed direct hit near the city, injuring around 27 people, including several critically wounded, as israel emergency crews treat the wounded and search for others amid ongoing strikes #Iran pic.twitter.com/T0hhoPPnoH — The Obama Square (@ObamaSquareHQ) March 1, 2026

شنت إيران مساء يوم الأحد، هجوم صاروخي جديد استهدفت فيه إسرائيل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الإصابات ودمار كبير في وقع السقوط.وفي التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد، أنه رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة بجنوب ووسط البلاد ومدينة القدس. وأشار مراسلونا إلى دوي أصوات انفجارات قوية في سماء رام الله، والقدس.وأبانت مقاطع فيديو محاولة الصواريخ الاعتراضية التصدي للصواريخ الإيرانية، فيما يبدو أن صاورخا تمكن من الوصول إلى الهدف.وأشارت التقارير العبرية إلى سقوط صاروخ في القدس، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بينهم حالة خطيرة.