هيئة الطيران الإماراتية تعمل على عودة الحركة الجوية بشكل آمن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a4ab37d20790.31943306_goejkmnqihlfp.jpg>

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد، أنها تكثف جهودها بالتنسيق مع المطارات والناقلات الوطنية لتفعيل خطط الطوارئ، بهدف ضمان استمرارية العمليات التشغيلية.



وقالت الهيئة في بيان إنها تلتزم بتقديم الدعم اللازم للمسافرين، وضمان عودة الحركة الجوية بشكل آمن ومنتظم في كافة مطارات الدولة.