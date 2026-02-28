بطولة روسيا - حازم المستوري هداف مع دينامو ماخاتشكالا أمام كازان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a35136b85e14.93564285_qlnhikmjpfgeo.jpg>

ساهم المهاجم الدولي التونسي حازم المستوري في فوز فريقه دينامو ماخاتشكالا على ضيفه كازان بتسجيله هدف الانتصار 2-1 في المباراة التي اقيمت اليوم السبت لحساب الجولة التاسعة عشرة للبطولة الروسية لكرة القدم.

وكانت المباراة تسير نحو التعادل قبل ان يتحصل دينامو ماخاتشكالا في الدقيقة الاخيرة على ركلة جزاء نفذها بنجاح حازم المستوري الذي دخل بديلا في الدقيقة 86.

ورفع دينامو ماخاتشكالا رصيده الى 18 نقطة في المركز الثاني عشر بينما يحتل كازان المركز السابع بمجموع 23 نقطة.