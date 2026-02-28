Babnet   Latest update 22:18 Tunis

بطولة روسيا - حازم المستوري هداف مع دينامو ماخاتشكالا أمام كازان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a35136b85e14.93564285_qlnhikmjpfgeo.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 21:32 قراءة: 0 د, 23 ث
      
ساهم المهاجم الدولي التونسي حازم المستوري في فوز فريقه دينامو ماخاتشكالا على ضيفه كازان بتسجيله هدف الانتصار 2-1 في المباراة التي اقيمت اليوم السبت لحساب الجولة التاسعة عشرة للبطولة الروسية لكرة القدم.
وكانت المباراة تسير نحو التعادل قبل ان يتحصل دينامو ماخاتشكالا في الدقيقة الاخيرة على ركلة جزاء نفذها بنجاح حازم المستوري الذي دخل بديلا في الدقيقة 86.
ورفع دينامو ماخاتشكالا رصيده الى 18 نقطة في المركز الثاني عشر بينما يحتل كازان المركز السابع بمجموع 23 نقطة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324474

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
22°-10
21°-11
19°-12
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>