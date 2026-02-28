تقارير إسرائيلية تتحدث عن مقتل علي خامنئي وطهران تنفي

طهران تنفي



قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن “هناك أدلة متزايدة” على أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي “لم يعد على قيد الحياة”، في وقت نفت فيه طهران هذه المزاعم وأكدت أن خامنئي “بخير وصحة تامة”.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن استهداف خامنئي تمّ بتنسيق مشترك بين تل أبيب وواشنطن، مشيرة إلى أن إسرائيل هي من نفّذت العملية. وادعت القناة أن سلاح الجو الإسرائيلي ألقى 30 قنبلة على الموقع الذي كان يوجد فيه خامنئي تحت الأرض، مؤكدة – وفق روايتها – مقتل سكرتيره العسكري وعدد من أفراد عائلته.وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن إسرائيل “واثقة من مقتل المرشد الإيراني الأعلى”. كما أفاد السفير الإسرائيلي في واشنطن لمسؤولين أمريكيين بأن خامنئي قُتل في ضربة إسرائيلية، وفق ما أورده موقع “أكسيوس”، الذي نقل أيضا عن مسؤول إسرائيلي تأكيده الواقعة استنادا إلى “معلومات استخبارية إسرائيلية”.من جانبها، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن قادة الأجهزة الأمنية عرضوا على نتنياهو “توثيقا لجثة خامنئي”، مضيفة أنه تم إخراج جثته من تحت الأنقاض. كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن تقارير أمنية قُدمت لنتنياهو تؤكد مقتله، ونقلت في وقت سابق عن مصادر لم تسمها أن المفاوضات مع إيران كانت “للتضليل والاستعداد للهجوم”.وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو حددا قبل أسابيع موعد الهجوم على إيران.في المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لشبكة “إيه بي سي” صحة هذه الأنباء، مؤكدا أن “المرشد الأعلى والرئيس الإيراني بخير وصحة تامة”.كما نقلت الشبكة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن المرشد الأعلى خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان على قيد الحياة، حسب علمه. وأضاف أن فقدان “قائد أو اثنين” محتمل، لكنه اعتبر أن ذلك “ليس مشكلة كبيرة”.وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد بدأتا، صباح السبت، هجوما واسعا ضد إيران تحت اسم “زئير الأسد”. وأعلن ترامب أن بلاده ستعمل على “تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري”.من جهتها، توعدت إيران بردّ “قاسٍ”، وأطلقت رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، إضافة إلى ما قالت إنها قواعد أمريكية في منطقة الخليج، في تصعيد غير مسبوق ينذر بتوسّع رقعة المواجهة في المنطقة.