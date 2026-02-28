Babnet   Latest update 22:18 Tunis

تقارير إسرائيلية تتحدث عن مقتل علي خامنئي وطهران تنفي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a34fba7d8866.79042855_gomiqnfhkjpel.jpg>
سيدة تحمل صورة خامنئي خلال احتجاجات إيرانية على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 21:23 قراءة: 1 د, 41 ث
      
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن “هناك أدلة متزايدة” على أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي “لم يعد على قيد الحياة”، في وقت نفت فيه طهران هذه المزاعم وأكدت أن خامنئي “بخير وصحة تامة”.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن استهداف خامنئي تمّ بتنسيق مشترك بين تل أبيب وواشنطن، مشيرة إلى أن إسرائيل هي من نفّذت العملية. وادعت القناة أن سلاح الجو الإسرائيلي ألقى 30 قنبلة على الموقع الذي كان يوجد فيه خامنئي تحت الأرض، مؤكدة – وفق روايتها – مقتل سكرتيره العسكري وعدد من أفراد عائلته.


وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن إسرائيل “واثقة من مقتل المرشد الإيراني الأعلى”. كما أفاد السفير الإسرائيلي في واشنطن لمسؤولين أمريكيين بأن خامنئي قُتل في ضربة إسرائيلية، وفق ما أورده موقع “أكسيوس”، الذي نقل أيضا عن مسؤول إسرائيلي تأكيده الواقعة استنادا إلى “معلومات استخبارية إسرائيلية”.


من جانبها، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن قادة الأجهزة الأمنية عرضوا على نتنياهو “توثيقا لجثة خامنئي”، مضيفة أنه تم إخراج جثته من تحت الأنقاض. كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن تقارير أمنية قُدمت لنتنياهو تؤكد مقتله، ونقلت في وقت سابق عن مصادر لم تسمها أن المفاوضات مع إيران كانت “للتضليل والاستعداد للهجوم”.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو حددا قبل أسابيع موعد الهجوم على إيران.

طهران تنفي

في المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لشبكة “إيه بي سي” صحة هذه الأنباء، مؤكدا أن “المرشد الأعلى والرئيس الإيراني بخير وصحة تامة”.

كما نقلت الشبكة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن المرشد الأعلى خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان على قيد الحياة، حسب علمه. وأضاف أن فقدان “قائد أو اثنين” محتمل، لكنه اعتبر أن ذلك “ليس مشكلة كبيرة”.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد بدأتا، صباح السبت، هجوما واسعا ضد إيران تحت اسم “زئير الأسد”. وأعلن ترامب أن بلاده ستعمل على “تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري”.

من جهتها، توعدت إيران بردّ “قاسٍ”، وأطلقت رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، إضافة إلى ما قالت إنها قواعد أمريكية في منطقة الخليج، في تصعيد غير مسبوق ينذر بتوسّع رقعة المواجهة في المنطقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324473

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
22°-10
21°-11
19°-12
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>