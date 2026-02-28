«رويترز»: رسائل من الحرس الثوري تمنع عبور السفن في مضيق هرمز

تهديد قديم يتجدد



تصعيد عسكري متزامن



مفاوضات تحت الضغط



أفادت Reuters نقلا عن مسؤول أوروبي بأن سفنا تجارية تلقت رسائل عبر الموجات اللاسلكية من الحرس الثوري الإيراني تفيد بأنوأوضح المسؤول، المنتمي إلى بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية «أسبيدس»، أن إيرانبشأن إغلاق المضيق، رغم الرسائل المتداولة.تلوّح طهران منذ سنوات بإغلاق مضيق هرمز ردا على أي هجوم يستهدفها، في ظل اعتباره أحدويربط المضيق كبار منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات العربية المتحدة، بخليج عمان وبحر العرب، ما يجعلهنحو الأسواق العالمية.تأتي هذه التطورات عقب ضربات نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفت مواقع داخل إيران، بينها العاصمة طهران، وفق تقارير تحدثت عن أضرار مادية وسقوط ضحايا.في المقابل، أعلنت إيران إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة، ما دفع عددا من دول الشرق الأوسط إلىتزامن التصعيد مع جولة مفاوضات جرت في جنيف بين واشنطن وطهران حول الملف النووي الإيراني، بوساطة من سلطنة عمان، قبل أن تتسارع الأحداث عسكريا.ويثير احتمال تعطيل الملاحة في مضيق هرمز مخاوف منوارتفاع أسعار النفط، في حال تحوّلت الرسائل التحذيرية إلى إجراء فعلي على الأرض.