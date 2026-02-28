الحرس الثوري الإيراني يعلن إصابة سفينة دعم أمريكية ويهدد بمواصلة الاستهداف

هجمات صاروخية في الخليج



عملية “الوعد الصادق 4”



أعلنت العلاقات العامة لـالحرس الثوري الإيراني، السبت، أن سفينة الدعم القتالي الأمريكية “MST” تعرضت لإصابة شديدة بصواريخ القوات البحرية التابعة له.وأضافت في بيان تحذيري أن بقية القطع البحرية التابعة للجيش الأمريكي ستظل “في مرمى الصواريخ والطائرات المسيّرة” في حال تواصل الهجمات، مؤكدة أن العمليات البحرية ستستمر وفق ما وصفته بـ“قواعد الاشتباك المعتمدة”.ويأتي هذا الإعلان في سياق تصعيد عسكري متسارع، بعد أن أعلنت طهران في وقت سابق من اليوم استهداف مواقع في قطر والكويت والبحرين والأردن والإمارات بصواريخ باليستية، على خلفية ما وصفته بـ“الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي” على الجمهورية الإسلامية.وأصدرت هذه الدول بيانات إدانة للهجمات التي طالت أراضيها، في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.كما أعلن الحرس الثوري إطلاق عملية “الوعد الصادق 4” ضد إسرائيل، مؤكدا تنفيذ هجمات بصواريخ ومسيرات، وهو ما تزامن مع إطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل، وسط تقارير عن إصابة مبنى بشكل مباشر.ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، مع استمرار تبادل الضربات والتهديدات بين الأطراف المعنية، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهة.