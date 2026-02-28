شظايا صاروخ تثير استنفارا في عمّان

مشاهد متداولة لشظايا صاروخ في منطقة مرج الحمام في العاصمة الأردنية عمان.https://t.co/Z0AmLPtr1x#قناة_NTV_عراق pic.twitter.com/oE3lh5KkHM — قناة NTV عراق الفضائية (@NujabaTv) February 28, 2026

تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي، السبت، مقاطع مصوّرة تُظهر شظايا صاروخ سقطت في منطقة مرج الحمام جنوب غربي العاصمة الأردنية عمّان.وأعلن لجيش الأردني، السبت، إسقاط صاروخين استهدفا أراضي المملكة، بينما أصدر الأمن العام جملة من الإرشادات والتعليمات الوقائية للمواطنين، في ظل شن حرب أميركية إسرائيلية على إيران.وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه تم، السبت، إسقاط صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية، مبينا أنه جرى التصدي لهما بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية.