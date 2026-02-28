Babnet   Latest update 14:35 Tunis

شظايا صاروخ تثير استنفارا في عمّان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a2e2fead3962.57540664_qmnpijkelofgh.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 13:41 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي، السبت، مقاطع مصوّرة تُظهر شظايا صاروخ سقطت في منطقة مرج الحمام جنوب غربي العاصمة الأردنية عمّان.

وأعلن لجيش الأردني، السبت، إسقاط صاروخين استهدفا أراضي المملكة، بينما أصدر الأمن العام جملة من الإرشادات والتعليمات الوقائية للمواطنين، في ظل شن حرب أميركية إسرائيلية على إيران.


وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه تم، السبت، إسقاط صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية، مبينا أنه جرى التصدي لهما بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية.
Babnet

